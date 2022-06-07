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Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах - РИА Новости, 07.06.2022
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Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах
Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах - РИА Новости, 07.06.2022
Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что российские ученые должны гнаться за публикациями в зарубежных научных журналах. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:37
2022-06-07T17:57
дмитрий рогозин
роскосмос
общество
наука
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что российские ученые должны гнаться за публикациями в зарубежных научных журналах."А вы не печатайте. Или главная ваша задача - печататься в иностранных журналах?" - написал он в своем Telegram-канале.К посту Рогозин прикрепил сообщения в СМИ со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого о том, что публикации российских ученых с несанкционированно полученными данными с немецкого телескопа не будет публиковать ни один научный журнал.Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. Рогозин в начале июня сообщил, что дал указание восстановить работу германского телескопа. Затем он заявил, что включение eROSITA и управление им российскими специалистами полностью оправданно и безопасно, спутник должен служить науке.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самую точную карту, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась завершить и обнародовать в 2025 году.
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дмитрий рогозин, роскосмос, общество, наука
15:37 07.06.2022 (обновлено: 17:57 07.06.2022)
 
Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах

Глава "Роскосмоса" Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что российские ученые должны гнаться за публикациями в зарубежных научных журналах.
"А вы не печатайте. Или главная ваша задача - печататься в иностранных журналах?" - написал он в своем Telegram-канале.
К посту Рогозин прикрепил сообщения в СМИ со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого о том, что публикации российских ученых с несанкционированно полученными данными с немецкого телескопа не будет публиковать ни один научный журнал.
Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. Рогозин в начале июня сообщил, что дал указание восстановить работу германского телескопа. Затем он заявил, что включение eROSITA и управление им российскими специалистами полностью оправданно и безопасно, спутник должен служить науке.
МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самую точную карту, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась завершить и обнародовать в 2025 году.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосОбществоНаука
 
 
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