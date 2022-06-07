https://ria.ru/20220607/publikatsii-1793763463.html

Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах

Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах - РИА Новости, 07.06.2022

Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что российские ученые должны гнаться за публикациями в зарубежных научных журналах. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:37

2022-06-07T15:37

2022-06-07T17:57

дмитрий рогозин

роскосмос

общество

наука

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что российские ученые должны гнаться за публикациями в зарубежных научных журналах."А вы не печатайте. Или главная ваша задача - печататься в иностранных журналах?" - написал он в своем Telegram-канале.К посту Рогозин прикрепил сообщения в СМИ со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого о том, что публикации российских ученых с несанкционированно полученными данными с немецкого телескопа не будет публиковать ни один научный журнал.Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. Рогозин в начале июня сообщил, что дал указание восстановить работу германского телескопа. Затем он заявил, что включение eROSITA и управление им российскими специалистами полностью оправданно и безопасно, спутник должен служить науке.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самую точную карту, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась завершить и обнародовать в 2025 году.

https://ria.ru/20220607/bolonya-1793757152.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, роскосмос, общество, наука