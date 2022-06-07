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Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет

Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет - РИА Новости, 07.06.2022

Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении инициативу о бесплатном проезде детей в электричках с 5 до 7 лет. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:38

общество

госдума рф

единая россия

дети

евгений москвичев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении инициативу о бесплатном проезде детей в электричках с 5 до 7 лет.Глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев ранее предложил расширить действие инициативы о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет на "все направления" и принять законопроект во втором и третьем чтениях до 10 июня.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.Инициатива была внесена в Госдуму фракцией "Единая Россия".Авторы законопроекта сообщили, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.Согласно пояснительной записке к проекту, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В ней же уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.

https://ria.ru/20220607/espch-1793726358.html

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общество, госдума рф, единая россия, дети, евгений москвичев