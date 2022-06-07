https://ria.ru/20220607/postradavshiy-1793756095.html

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.06.2022

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:13

2022-06-07T15:13

2022-06-07T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Число жертв после обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка возросло до двух человек: один погиб и еще один ранен", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, во вторник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 35 снарядов калибром 155 миллиметров, 33 снаряда калибром 122 миллиметра, 20 снарядов калибром 122 миллиметра и 15 ракет из РСЗО "Град". Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района погиб один мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

петровский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район