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ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию - РИА Новости, 07.06.2022
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию
Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:05
2022-06-07T10:05
2022-06-07T10:05
в мире
казахстан
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования официального сообщения об итогах плебисцита, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей."Предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.По его словам, принятые поправки в конституцию "вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума".
https://ria.ru/20220606/kazakhstan-1793358275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию
ЦИК принял поправки в конституцию, поддержанные 77,18 процента жителей Казахстана
АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования официального сообщения об итогах плебисцита, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
Конституционный референдум в Казахстане
прошел 5 июня. Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей.
"Предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.
По его словам, принятые поправки в конституцию "вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума".