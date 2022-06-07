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ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию - РИА Новости, 07.06.2022
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ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию - РИА Новости, 07.06.2022
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию
Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:05
2022-06-07T10:05
в мире
казахстан
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования официального сообщения об итогах плебисцита, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей."Предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.По его словам, принятые поправки в конституцию "вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума".
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в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане
10:05 07.06.2022
 
ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию

ЦИК принял поправки в конституцию, поддержанные 77,18 процента жителей Казахстана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Референдум по поправкам в конституцию Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования официального сообщения об итогах плебисцита, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей.
"Предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.
По его словам, принятые поправки в конституцию "вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума".
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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В миреКазахстанКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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