https://ria.ru/20220607/popravki-1793661229.html

ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию

ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию - РИА Новости, 07.06.2022

ЦИК принял поддержанные казахстанцами на референдуме поправки в конституцию

Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:05

2022-06-07T10:05

2022-06-07T10:05

в мире

казахстан

конституционный референдум в казахстане

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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, поддержанные на референдуме большинством казахстанцев, считаются принятыми, они вступят в силу после опубликования официального сообщения об итогах плебисцита, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей."Предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.По его словам, принятые поправки в конституцию "вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума".

https://ria.ru/20220606/kazakhstan-1793358275.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане