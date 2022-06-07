Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. В честь 350-летнего юбилея Петра в Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная первому русскому императору. В экспозиции собрано почти 350 экспонатов, связанных с двумя поездками Петра I в европейские страны – Великим посольством 1697–1698 годов и вторым путешествием 1716–1717 годов. Выставка состоит из шести разделов и рассказывает о маршрутах и деталях путешествий Петра I.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
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Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Петр все всегда хотел увидеть своими глазами. А теперь на выставке в Государственном историческом музее у посетителей есть шанс увидеть путешествия в Европу глазами императора. Например, посмотреть Париж можно благодаря специальной подзорной трубе.
"Мы предлагаем увидеть Париж, каким его мог увидеть Петр, наблюдая в зрительную трубу с одной из башен собора Нотр-Дам де Пари", – отметила куратор выставки Ольга Соколова.
В том путешествии Петр часто щеголял в европейском кафтане, который тоже представлен на выставке. Вообще, предметы гардероба царя – одни из ключевых экспонатов выставки. Кроме кафтана здесь еще и шлафрок с изящным китайским орнаментом и камзол.
При взгляде на одежду Петра может сложиться впечатление, что он был субтильного телосложения. Но организаторы просят не приписывать императору излишнюю худобу. Просто за несколько столетий материал заметно сел.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Также на выставке можно увидеть множество автографов императора и личных писем. В переписке открываются новые грани личности великого реформатора – в посланиях к жене он предстает нежным и заботливым мужем.
"В своих письмах Петр очень заботился о здоровье жены и рекомендовал ей более удобные маршруты, так как часть путешествия они проводили отдельно друг от друга", – сообщила Ольга Соколова.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
В основу выставки неслучайно положены именно два путешествия Петра в Европу.
"У нашей выставки очень интересная тема – путешествия в Европу Петра. А интересная она, потому что является рамками начала и развития эпохи преобразований Петра. В первом путешествии это был молодой царь, который только знакомится с передовыми достижениями мировой культуры и науки. А в следующий период он едет уже владыкой великой державы", – сказал директор ГИМ Алексей Левыкин.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Выставка своего рода сборная всех самых интересных экспонатов из жизни Петра. Помощь в создании экспозиции оказали 15 музеев, ведущих архивов и других организаций. Среди них – Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, архив РАН и Объединенная судостроительная корпорация.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспозицию или, как называют ее организаторы, "выставку-путешествие" можно посетить с 8 июня по 3 октября этого года.