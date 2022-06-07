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Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра - РИА Новости, 07.06.2022
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Морская держава
https://ria.ru/20220607/petr-1793809645.html
Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра
Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра - РИА Новости, 07.06.2022
Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра
В честь 350-летнего юбилея Петра в Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная первому русскому императору. В экспозиции собрано почти... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:05
2022-06-07T18:05
морская держава
морская держава
государственный русский музей
объединенная судостроительная корпорация
россия
петр i
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. В честь 350-летнего юбилея Петра в Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная первому русскому императору. В экспозиции собрано почти 350 экспонатов, связанных с двумя поездками Петра I в европейские страны – Великим посольством 1697–1698 годов и вторым путешествием 1716–1717 годов. Выставка состоит из шести разделов и рассказывает о маршрутах и деталях путешествий Петра I.Петр все всегда хотел увидеть своими глазами. А теперь на выставке в Государственном историческом музее у посетителей есть шанс увидеть путешествия в Европу глазами императора. Например, посмотреть Париж можно благодаря специальной подзорной трубе.В том путешествии Петр часто щеголял в европейском кафтане, который тоже представлен на выставке. Вообще, предметы гардероба царя – одни из ключевых экспонатов выставки. Кроме кафтана здесь еще и шлафрок с изящным китайским орнаментом и камзол.При взгляде на одежду Петра может сложиться впечатление, что он был субтильного телосложения. Но организаторы просят не приписывать императору излишнюю худобу. Просто за несколько столетий материал заметно сел.Также на выставке можно увидеть множество автографов императора и личных писем. В переписке открываются новые грани личности великого реформатора – в посланиях к жене он предстает нежным и заботливым мужем."В своих письмах Петр очень заботился о здоровье жены и рекомендовал ей более удобные маршруты, так как часть путешествия они проводили отдельно друг от друга", – сообщила Ольга Соколова.В основу выставки неслучайно положены именно два путешествия Петра в Европу."У нашей выставки очень интересная тема – путешествия в Европу Петра. А интересная она, потому что является рамками начала и развития эпохи преобразований Петра. В первом путешествии это был молодой царь, который только знакомится с передовыми достижениями мировой культуры и науки. А в следующий период он едет уже владыкой великой державы", – сказал директор ГИМ Алексей Левыкин.Выставка своего рода сборная всех самых интересных экспонатов из жизни Петра. Помощь в создании экспозиции оказали 15 музеев, ведущих архивов и других организаций. Среди них – Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, архив РАН и Объединенная судостроительная корпорация.Экспозицию или, как называют ее организаторы, "выставку-путешествие" можно посетить с 8 июня по 3 октября этого года.
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РИА Новости
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4.7
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морская держава, государственный русский музей, объединенная судостроительная корпорация, россия, петр i
18:05 07.06.2022
 

Увидеть мир глазами императора: чем уникальна выставка о путешествиях Петра

© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. В честь 350-летнего юбилея Петра в Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная первому русскому императору. В экспозиции собрано почти 350 экспонатов, связанных с двумя поездками Петра I в европейские страны – Великим посольством 1697–1698 годов и вторым путешествием 1716–1717 годов. Выставка состоит из шести разделов и рассказывает о маршрутах и деталях путешествий Петра I.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Петр все всегда хотел увидеть своими глазами. А теперь на выставке в Государственном историческом музее у посетителей есть шанс увидеть путешествия в Европу глазами императора. Например, посмотреть Париж можно благодаря специальной подзорной трубе.
"Мы предлагаем увидеть Париж, каким его мог увидеть Петр, наблюдая в зрительную трубу с одной из башен собора Нотр-Дам де Пари", – отметила куратор выставки Ольга Соколова.
В том путешествии Петр часто щеголял в европейском кафтане, который тоже представлен на выставке. Вообще, предметы гардероба царя – одни из ключевых экспонатов выставки. Кроме кафтана здесь еще и шлафрок с изящным китайским орнаментом и камзол.
При взгляде на одежду Петра может сложиться впечатление, что он был субтильного телосложения. Но организаторы просят не приписывать императору излишнюю худобу. Просто за несколько столетий материал заметно сел.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
1 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
2 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
3 из 3
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Также на выставке можно увидеть множество автографов императора и личных писем. В переписке открываются новые грани личности великого реформатора – в посланиях к жене он предстает нежным и заботливым мужем.
"В своих письмах Петр очень заботился о здоровье жены и рекомендовал ей более удобные маршруты, так как часть путешествия они проводили отдельно друг от друга", – сообщила Ольга Соколова.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
В основу выставки неслучайно положены именно два путешествия Петра в Европу.
"У нашей выставки очень интересная тема – путешествия в Европу Петра. А интересная она, потому что является рамками начала и развития эпохи преобразований Петра. В первом путешествии это был молодой царь, который только знакомится с передовыми достижениями мировой культуры и науки. А в следующий период он едет уже владыкой великой державы", – сказал директор ГИМ Алексей Левыкин.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Выставка своего рода сборная всех самых интересных экспонатов из жизни Петра. Помощь в создании экспозиции оказали 15 музеев, ведущих архивов и других организаций. Среди них – Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, архив РАН и Объединенная судостроительная корпорация.
© Владимир НаскидаевЭкспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспонат выставки Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее
© Владимир Наскидаев
Экспонат выставки "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Государственном историческом музее
Экспозицию или, как называют ее организаторы, "выставку-путешествие" можно посетить с 8 июня по 3 октября этого года.
 
Морская державаМорская державаГосударственный Русский музейОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияПетр I
 
 
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