https://ria.ru/20220607/parfenchikov-1793699872.html

Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"

Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России" - РИА Новости, 07.06.2022

Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"

Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:26

2022-06-07T12:26

2022-06-07T12:34

политика

республика карелия

артур парфенчиков

единый день голосования в россии

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе республиканского ЦИК."Карельское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Парфенчикова Артура Олеговича на должность главы республики Карелия", - говорится в сообщении избиркома.Документы на пост губернатора Карелии также подали 9 человек. Это Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии роста", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России" и Иван Кадаяс от партии "Родина".Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.Третьего июня депутаты законодательного собрания Республики Карелия назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.

https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html

https://ria.ru/20220426/vybory-1785455446.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, республика карелия, артур парфенчиков, единый день голосования в россии, единая россия