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Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России" - РИА Новости, 07.06.2022
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Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"
Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России" - РИА Новости, 07.06.2022
Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"
Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:26
2022-06-07T12:34
политика
республика карелия
артур парфенчиков
единый день голосования в россии
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе республиканского ЦИК."Карельское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Парфенчикова Артура Олеговича на должность главы республики Карелия", - говорится в сообщении избиркома.Документы на пост губернатора Карелии также подали 9 человек. Это Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии роста", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России" и Иван Кадаяс от партии "Родина".Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.Третьего июня депутаты законодательного собрания Республики Карелия назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.
https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html
https://ria.ru/20220426/vybory-1785455446.html
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политика, республика карелия, артур парфенчиков, единый день голосования в россии, единая россия
12:26 07.06.2022 (обновлено: 12:34 07.06.2022)
 
Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"

Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на губернаторские выборы от "Единой России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе республиканского ЦИК.
"Карельское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Парфенчикова Артура Олеговича на должность главы республики Карелия", - говорится в сообщении избиркома.
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Документы на пост губернатора Карелии также подали 9 человек. Это Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии роста", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России" и Иван Кадаяс от партии "Родина".
Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.
Третьего июня депутаты законодательного собрания Республики Карелия назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.
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ПолитикаРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковЕдиный день голосования в РоссииЕдиная Россия
 
 
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