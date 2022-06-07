12:26 07.06.2022 (обновлено: 12:34 07.06.2022)
Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от "Единой России"
Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на губернаторские выборы от "Единой России"
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кандидатура действующего главы Карелии Артура Парфенчикова выдвинута на губернаторские выборы в сентябре от партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе республиканского ЦИК.
"Карельское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Парфенчикова Артура Олеговича на должность главы республики Карелия", - говорится в сообщении избиркома.
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Документы на пост губернатора Карелии также подали 9 человек. Это Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии роста", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России" и Иван Кадаяс от партии "Родина".
Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.
Третьего июня депутаты законодательного собрания Республики Карелия назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.