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В Даугавпилсе заявили о невозможности сноса многих памятников
В Даугавпилсе заявили о невозможности сноса многих памятников - РИА Новости, 07.06.2022
В Даугавпилсе заявили о невозможности сноса многих памятников
Большинство советских памятников во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе не подлежат сносу, потому что под ними есть захоронения, заявил первый... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:05
2022-06-07T17:05
2022-06-07T17:08
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство советских памятников во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе не подлежат сносу, потому что под ними есть захоронения, заявил первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги и другие монументы."Пункт 2 законопроекта предусматривает, что снос не будет распространяться на захоронения. У нас почти под всеми памятниками есть захоронения", - приводит слова Васильева агентство LETA.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html
https://ria.ru/20220528/riga-1791427070.html
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РИА Новости
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в мире, латвия, даугавпилс, ссср, день победы, россия
17:05 07.06.2022 (обновлено: 17:08 07.06.2022)
В Даугавпилсе заявили о невозможности сноса многих памятников
Замглавы Даугавпилсской гордумы Васильев напомнил о захоронениях под памятниками