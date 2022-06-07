https://ria.ru/20220607/ospa-1793850722.html

В Испании число заражений вирусом оспы обезьян достигло 225

В Испании число заражений вирусом оспы обезьян достигло 225 - РИА Новости, 07.06.2022

В Испании число заражений вирусом оспы обезьян достигло 225

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 225, сообщает посвященный проблемам медицины портал ConSalud со ссылкой на данные... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:54

2022-06-07T20:54

2022-06-07T20:54

в мире

африка

европа

америка

оспа обезьян

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 225, сообщает посвященный проблемам медицины портал ConSalud со ссылкой на данные минздрава.Ранее сообщалось о 156 подтвержденных случаях.Всего Институт здоровья Карлоса III получил 439 образцов с подозрением на обезьянью оспу, но из них 214 теста позднее дали отрицательный результат.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

африка

европа

америка

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в мире, африка, европа, америка, оспа обезьян