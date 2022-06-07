https://ria.ru/20220607/orel-1793680724.html

Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку

Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку - РИА Новости, 07.06.2022

Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на второй срок, заявил РИА Новости советник главы региона РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:27

2022-06-07T11:27

2022-06-07T11:27

политика

андрей клычков

орловская область

орел

кпрф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на второй срок, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.Издание "Известия" со ссылкой на рейтинг влияния губернаторов за май от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) сообщило, что осенью свои посты могут покинуть пять российских губернаторов. Это главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края. По данным экспертов издания, у губернатора Андрея Клычкова, члена КПРФ, есть проблемы с критикой в федеральных и региональных СМИ.Советник губернатора Сергей Лежнев заявил РИА Новости, что не понимает, с чем связаны такие заключения экспертов. "Сегодня в регионе стабильность. Надо строить объездную дорогу города Орла, аэропорт, многофункциональный медицинский центр "Титаник", кампус - на все эти объекты уже выделены миллиарды", - подчеркнул собеседник. По его словам, губернатор проделал "колоссальную работу" на федеральном уровне по защите всех этих стратегических и важных объектов для субъекта."Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается никуда. Как он ранее заявлял, он пойдет на второй срок. Ну а там как жители уже решат", - заявил Лежнев.Представитель КПРФ Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года был избран главой региона. В сентябре текущего года Клычков на выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ, однако по итогам выборов отказался от мандата депутата ГД.В мае возникла очередная волна обсуждений возможного перехода Клычкова в Госдуму в связи с лишением депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата из-за вступления в силу обвинительного приговора в отношении него по резонансному делу о незаконной охоте. Тогда Клычков так же опровергал свой возможный уход.

https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788739467.html

https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, андрей клычков, орловская область, орел, кпрф