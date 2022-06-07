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Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку - РИА Новости, 07.06.2022
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Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку
Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку - РИА Новости, 07.06.2022
Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку
Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на второй срок, заявил РИА Новости советник главы региона РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:27
2022-06-07T11:27
политика
андрей клычков
орловская область
орел
кпрф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на второй срок, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.Издание "Известия" со ссылкой на рейтинг влияния губернаторов за май от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) сообщило, что осенью свои посты могут покинуть пять российских губернаторов. Это главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края. По данным экспертов издания, у губернатора Андрея Клычкова, члена КПРФ, есть проблемы с критикой в федеральных и региональных СМИ.Советник губернатора Сергей Лежнев заявил РИА Новости, что не понимает, с чем связаны такие заключения экспертов. "Сегодня в регионе стабильность. Надо строить объездную дорогу города Орла, аэропорт, многофункциональный медицинский центр "Титаник", кампус - на все эти объекты уже выделены миллиарды", - подчеркнул собеседник. По его словам, губернатор проделал "колоссальную работу" на федеральном уровне по защите всех этих стратегических и важных объектов для субъекта."Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается никуда. Как он ранее заявлял, он пойдет на второй срок. Ну а там как жители уже решат", - заявил Лежнев.Представитель КПРФ Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года был избран главой региона. В сентябре текущего года Клычков на выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ, однако по итогам выборов отказался от мандата депутата ГД.В мае возникла очередная волна обсуждений возможного перехода Клычкова в Госдуму в связи с лишением депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата из-за вступления в силу обвинительного приговора в отношении него по резонансному делу о незаконной охоте. Тогда Клычков так же опровергал свой возможный уход.
https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788739467.html
https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html
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политика, андрей клычков, орловская область, орел, кпрф
11:27 07.06.2022
 
Советник орловского губернатора Клычкова опроверг его планы уйти в отставку

Советник орловского губернатора Клычкова Лежнев заявил о его планах идти на второй срок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на второй срок, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.
Издание "Известия" со ссылкой на рейтинг влияния губернаторов за май от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) сообщило, что осенью свои посты могут покинуть пять российских губернаторов. Это главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края. По данным экспертов издания, у губернатора Андрея Клычкова, члена КПРФ, есть проблемы с критикой в федеральных и региональных СМИ.
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Советник губернатора Сергей Лежнев заявил РИА Новости, что не понимает, с чем связаны такие заключения экспертов. "Сегодня в регионе стабильность. Надо строить объездную дорогу города Орла, аэропорт, многофункциональный медицинский центр "Титаник", кампус - на все эти объекты уже выделены миллиарды", - подчеркнул собеседник. По его словам, губернатор проделал "колоссальную работу" на федеральном уровне по защите всех этих стратегических и важных объектов для субъекта.
"Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается никуда. Как он ранее заявлял, он пойдет на второй срок. Ну а там как жители уже решат", - заявил Лежнев.
Представитель КПРФ Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года был избран главой региона. В сентябре текущего года Клычков на выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ, однако по итогам выборов отказался от мандата депутата ГД.
В мае возникла очередная волна обсуждений возможного перехода Клычкова в Госдуму в связи с лишением депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата из-за вступления в силу обвинительного приговора в отношении него по резонансному делу о незаконной охоте. Тогда Клычков так же опровергал свой возможный уход.
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