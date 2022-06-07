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Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ - РИА Новости, 07.06.2022
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Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ - РИА Новости, 07.06.2022
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:07
2022-06-07T13:19
снг
в мире
татьяна москалькова
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам человека СНГ."Мы обратились к Валентине Ивановне Матвиенко с предложением создать совет уполномоченных по правам человека СНГ. Мы работаем с каждым уполномоченным по правам человека по двусторонним соглашениям, которые мы заключили: с Арменией, Азербайджаном, Молдовой и дружественными и недружественными (странами)", - сказала Москалькова, выступая на Комитете о конституционному законодательству и государственному строительству в СФ.
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снг, в мире, татьяна москалькова, валентина матвиенко, совет федерации рф
13:07 07.06.2022 (обновлено: 13:19 07.06.2022)
 
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ

Москалькова предложила Матвиенко создать Совет уполномоченных по правам человека СНГ

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам человека СНГ.
"Мы обратились к Валентине Ивановне Матвиенко с предложением создать совет уполномоченных по правам человека СНГ. Мы работаем с каждым уполномоченным по правам человека по двусторонним соглашениям, которые мы заключили: с Арменией, Азербайджаном, Молдовой и дружественными и недружественными (странами)", - сказала Москалькова, выступая на Комитете о конституционному законодательству и государственному строительству в СФ.
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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СНГВ миреТатьяна МоскальковаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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