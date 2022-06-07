https://ria.ru/20220607/ombudsmeny-1793713369.html
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ - РИА Новости, 07.06.2022
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:07
2022-06-07T13:07
2022-06-07T13:19
снг
в мире
татьяна москалькова
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам человека СНГ."Мы обратились к Валентине Ивановне Матвиенко с предложением создать совет уполномоченных по правам человека СНГ. Мы работаем с каждым уполномоченным по правам человека по двусторонним соглашениям, которые мы заключили: с Арменией, Азербайджаном, Молдовой и дружественными и недружественными (странами)", - сказала Москалькова, выступая на Комитете о конституционному законодательству и государственному строительству в СФ.
https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, татьяна москалькова, валентина матвиенко, совет федерации рф
13:07 07.06.2022 (обновлено: 13:19 07.06.2022)
Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ
Москалькова предложила Матвиенко создать Совет уполномоченных по правам человека СНГ