https://ria.ru/20220607/ombudsmeny-1793713369.html

Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ

Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ - РИА Новости, 07.06.2022

Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:07

2022-06-07T13:07

2022-06-07T13:19

снг

в мире

татьяна москалькова

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к спикеру СФ Валентине Матвиенко с предложением о создании совета уполномоченных по правам человека СНГ."Мы обратились к Валентине Ивановне Матвиенко с предложением создать совет уполномоченных по правам человека СНГ. Мы работаем с каждым уполномоченным по правам человека по двусторонним соглашениям, которые мы заключили: с Арменией, Азербайджаном, Молдовой и дружественными и недружественными (странами)", - сказала Москалькова, выступая на Комитете о конституционному законодательству и государственному строительству в СФ.

https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, в мире, татьяна москалькова, валентина матвиенко, совет федерации рф