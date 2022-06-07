https://ria.ru/20220607/obstrel-1793749838.html

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска вновь обстреляли во вторник Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:58

2022-06-07T14:58

2022-06-07T15:02

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

в мире

сцкк

вооруженные силы украины

украина

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566732_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8f793ac8b4a280401ae122bb01a7bc73.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли во вторник Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметров; 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, во вторник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 35 снарядов калибром 155 миллиметров, 33 снаряда калибром 122 миллиметра, 20 снарядов калибром 122 миллиметра и 15 ракет из РСЗО "Град". Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района погиб один мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, сцкк, вооруженные силы украины, украина, петровский район