https://ria.ru/20220607/obstrel-1793727758.html

Мирный житель погиб при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

Мирный житель погиб при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли рынок в городе Светлодарск в Донецкой народной республике во время раздачи жителям гуманитарной помощи, один человек погиб, двое... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:48

2022-06-07T13:48

2022-06-07T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

светлодарск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786622355_0:449:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d686fd1e7892f05c871468988c5b942.jpg

ЛУГАНСК, 7 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли рынок в городе Светлодарск в Донецкой народной республике во время раздачи жителям гуманитарной помощи, один человек погиб, двое ранены, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Вооруженные формирования Украины из артиллерийских орудий обстреляли рынок в городе Светлодарск (ДНР) во время раздачи жителям гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла женщина 1968 года рождения и два человека (1958 и 1967 г.р.) получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске.Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html

донецкая народная республика

украина

светлодарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, светлодарск, ситуация в днр и лнр