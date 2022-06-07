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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T06:46

2022-06-07T06:46

2022-06-07T06:56

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06.26 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — сообщило представительство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина