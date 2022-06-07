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Министр просвещения прокомментировал отмену Болонского процесса
Министр просвещения прокомментировал отмену Болонского процесса - РИА Новости, 07.06.2022
Министр просвещения прокомментировал отмену Болонского процесса
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, говоря про отмену Болонского процесса, заявил, что система образования должна развиваться поступательно, надо выверять... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:13
2022-06-07T12:13
2022-06-07T12:19
образование
образование - общество
россия
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
болонская система
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, говоря про отмену Болонского процесса, заявил, что система образования должна развиваться поступательно, надо выверять решение аккуратно и скрупулезно.По его мнению, система специалитетов в свое время была оправдана, так как в разных странах разный уровень преподавания.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". В ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования, говорил Кравцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, россия, общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), болонская система, социальный навигатор, сн_образование
12:13 07.06.2022 (обновлено: 12:19 07.06.2022)
Министр просвещения прокомментировал отмену Болонского процесса
Министр просвещения Кравцов об отмене Болонского процесса: нужно выверять каждое решение