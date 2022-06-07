https://ria.ru/20220607/navalnyy-1793707801.html
Суд отклонил апелляцию Навального к ИК-2 о постановке на учет
Суд отклонил апелляцию Навального к ИК-2 о постановке на учет - РИА Новости, 07.06.2022
Суд отклонил апелляцию Навального к ИК-2 о постановке на учет
Владимирский областной суд отклонил апелляцию на решение районного суда, отказавшего в удовлетворении иска Алексея Навального к исправительной колонии № 2 в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:50
2022-06-07T12:50
2022-06-07T13:25
происшествия
россия
алексей навальный
политика
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд отклонил апелляцию на решение районного суда, отказавшего в удовлетворении иска Алексея Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове о постановке на учет за склонность к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Петушинский районный суд Владимирской области 1 февраля отказал в удовлетворении требований по иску Навального к ИК-2, в котором тот просил признать незаконным решение о постановке его на профилактический учет "как лица, склонного к изучению, пропаганде, исповедующего либо распространяющего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности"."Решение Петушинского суда оставлено без изменения", - сообщили в облсуде.В пресс-службе уточнили, что Навальный принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из покровской ИК-2.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Дело было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства "Ив Роше" в России гражданина Франции Бруно Лепру.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд признал решение законным. Теперь Навальному предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
https://ria.ru/20220421/navalnyy-1784727569.html
https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790384795.html
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, алексей навальный, политика
12:50 07.06.2022 (обновлено: 13:25 07.06.2022)
Суд отклонил апелляцию Навального к ИК-2 о постановке на учет
Суд отклонил апелляцию по иску Навального о постановке на учет как склонного к экстремизму
РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Владимирский областной суд отклонил апелляцию на решение районного суда, отказавшего в удовлетворении иска Алексея Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове о постановке на учет за склонность к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Петушинский районный суд Владимирской области
1 февраля отказал в удовлетворении требований по иску Навального к ИК-2, в котором тот просил признать незаконным решение о постановке его на профилактический учет "как лица, склонного к изучению, пропаганде, исповедующего либо распространяющего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".
"Решение Петушинского суда оставлено без изменения", - сообщили в облсуде.
В пресс-службе уточнили, что Навальный принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из покровской ИК-2.
Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Дело было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства "Ив Роше" в России
гражданина Франции Бруно Лепру
.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В мае Мосгорсуд
признал решение законным. Теперь Навальному предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.