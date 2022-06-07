https://ria.ru/20220607/muzey-1793748511.html

Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I

Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I - РИА Новости, 07.06.2022

Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I

Государственный Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам генеральный директор институции Владимир Гусев. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:04

2022-06-07T15:04

2022-06-07T15:04

культура

музеи

санкт-петербург

петр i

иван айвазовский

венеция

николай ге

рим

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Государственный Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам генеральный директор институции Владимир Гусев."Сегодня мы показываем две выставки. Одна – "И мореплаватель, и плотник", где представлено около 150 вещей... Важно то, что во многом Петр был первый. Вторая экспозиция – "Петр I – коллекционер. Скульптура Летнего сада из собрания Русского музея". Он был первый император-коллекционер", — сказал он.Обе выставки открываются в Михайловском (Инженерном) замке.На выставке "Петр I – коллекционер" впервые за много лет посетители увидят аллегории, посвященные воинским победам, основанию Санкт-Петербурга, мраморные портреты героев и знаменитых исторических деятелей, изображения античных богов и персонажей древних мифов.В Михайловском замке экспонируется подлинная декоративно парковая скульптура начала XVIII века из Летнего сада, закупленная по указанию Петра I в Венеции и Риме. Произведения итальянских мастеров из каррарского мрамора почти три столетия украшали Летний сад, в целях сохранения они были перемещены в 2009 году с открытого воздуха в залы Михайловского замка.Выставка "И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре XVIII – XIX веков" позволит увидеть, как образ Петра и события из его жизни воплощались в отечественном изобразительном искусстве. В экспозиции представлены произведения Ивана Айвазовского, Николая Ге, Василия Сурикова, Ильи Репина, Валентина Серова, Александра Бенуа и других знаменитых мастеров из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, ГМЗ "Петергоф", Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и частных коллекций.В экспозиции — около 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Выставка охватывает все основные этапы и стороны жизни и деятельности Петра Великого.

https://ria.ru/20220603/vystavka-1792900407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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