В Уфе открыли памятник советскому разведчику Даяну Мурзину
В Уфе открыли памятник советскому герою-разведчику Даяну Мурзину
© Фото : Город Уфа/ВКонтактеОткрытие памятника герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину в Уфе
Открытие памятника герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину в Уфе
УФА, 7 июн - РИА Новости. Памятник легендарному герою Великой Отечественной войны, советскому партизану и прославленному разведчику Даяну Мурзину открыли в Уфе, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Памятник установили в уфимском сквере около театра "Нур".
"Даян Баянович Мурзин был настоящим воином, профессиональным разведчиком, замечательным руководителем правоохранительных органов, а ещё очень добрым и светлым человеком. Открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения его подвигам, его жизненному пути", - цитирует пресс-служба главу региона Радия Хабирова, который присутствовал на открытии памятника.
По справке региональных властей, Мурзин родом из Бакалинского района Башкирии. До войны работал сельским учителем, директором школы. На фронте с 22 июня 1941 года. С 1942 года по 1943 годы действовал в качестве агента в тылу врага. В результате его работы несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона "Идель-Урал" перешли на сторону Красной Армии. В декабре 1943 года с группой разведчиков создал в Молдавии партизанский отряд имени Молотова. В августе 1944 года в составе группы словацко-чешских разведчиков заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Командовал интернациональной партизанской бригадой имени Яна Жижки. Был известен под прозвищем "Черный генерал".
Под началом Мурзина диверсанты провели более 100 боевых операций, уничтожили свыше 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 200 танков и автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов, взяли в плен бывшего советского генерала, предателя Андрея Власова.
После войны Мурзин работал в прокуратуре. Почти 20 лет возглавлял республиканскую коллегию адвокатов. Руководил Музеем интернациональной дружбы. Умер 10 февраля 2012 года в Уфе.
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