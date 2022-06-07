https://ria.ru/20220607/murzin-1793845811.html

В Уфе открыли памятник советскому разведчику Даяну Мурзину

В Уфе открыли памятник советскому разведчику Даяну Мурзину - РИА Новости, 07.06.2022

В Уфе открыли памятник советскому разведчику Даяну Мурзину

Памятник легендарному герою Великой Отечественной войны, советскому партизану и прославленному разведчику Даяну Мурзину открыли в Уфе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:38

2022-06-07T20:38

2022-06-07T20:38

общество

уфа

молдавия

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радий хабиров

великая отечественная война (1941-1945)

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УФА, 7 июн - РИА Новости. Памятник легендарному герою Великой Отечественной войны, советскому партизану и прославленному разведчику Даяну Мурзину открыли в Уфе, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.Памятник установили в уфимском сквере около театра "Нур".По справке региональных властей, Мурзин родом из Бакалинского района Башкирии. До войны работал сельским учителем, директором школы. На фронте с 22 июня 1941 года. С 1942 года по 1943 годы действовал в качестве агента в тылу врага. В результате его работы несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона "Идель-Урал" перешли на сторону Красной Армии. В декабре 1943 года с группой разведчиков создал в Молдавии партизанский отряд имени Молотова. В августе 1944 года в составе группы словацко-чешских разведчиков заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Командовал интернациональной партизанской бригадой имени Яна Жижки. Был известен под прозвищем "Черный генерал".Под началом Мурзина диверсанты провели более 100 боевых операций, уничтожили свыше 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 200 танков и автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов, взяли в плен бывшего советского генерала, предателя Андрея Власова.После войны Мурзин работал в прокуратуре. Почти 20 лет возглавлял республиканскую коллегию адвокатов. Руководил Музеем интернациональной дружбы. Умер 10 февраля 2012 года в Уфе.

https://ria.ru/20220601/pamyatnik-1792375668.html

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общество, уфа, молдавия, словакия, радий хабиров, великая отечественная война (1941-1945)