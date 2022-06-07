https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793820288.html
Молдавский НТВ оштрафовали за слова "Великая Отечественная"
Молдавский НТВ оштрафовали за слова "Великая Отечественная" - РИА Новости, 07.06.2022
Молдавский НТВ оштрафовали за слова "Великая Отечественная"
Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:41
2022-06-07T18:41
2022-06-07T20:19
в мире
молдавия
нтв (телеканал)
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне, а не Второй мировой, сообщили местные Telegram-каналы.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти страны на этот период получили право контролировать СМИ, за телеканалами следят не только члены Совета телевидения и радиовещания, но и службы информации и безопасности.Претензии телеканалу "НТВ-Молдова", ретранслирующему передачи российского НТВ, предъявили члены СТР и активисты неправительственной организации Watchdog. Отмечается, что канал оштрафовали на 18 тысяч леев (примерно тысяча долларов)."Причиной санкции стало несоблюдение закона о "запретной символике" и "предвзятое мнение телеведущих". В сюжете 9 мая было каталогизировано как победа в "Великой Отечественной войне" — название, которое Советский Союз фактически приписывал Второй мировой войне. Таким образом, акцент был сделан только на взглядах тех, кто поддерживает эту идеологию, без представления других исторических данных в отношении Второй мировой войны", — сообщается на официальном сайте СТР.Руководство "НТВ-Молдовы" заявило СТР, что журналисты не нарушали закон. "Девятое мая был и остается государственным праздником в Молдавии, который официально называется: День Победы и поминовение героев, павших за независимость Родины. В связи с этим неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий", — говорится в ответе телеканала.Ранее СТР оштрафовал РТР-Moldova (также ретранслирует российские передачи) на 13 тысяч леев (685 долларов) за высказанное мнение о запрете в стране георгиевской ленты.
https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html
https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792674649.html
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, нтв (телеканал), великая отечественная война (1941-1945)
18:41 07.06.2022 (обновлено: 20:19 07.06.2022)
Молдавский НТВ оштрафовали за слова "Великая Отечественная"
Телеканал "НТВ-Молдова" оштрафовали за упоминание термина "Великая Отечественная война"
КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне, а не Второй мировой, сообщили местные Telegram-каналы.
Парламент Молдавии
24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине
и угроз безопасности Молдавии. Власти страны на этот период получили право контролировать СМИ, за телеканалами следят не только члены Совета телевидения и радиовещания, но и службы информации и безопасности.
Претензии телеканалу "НТВ-Молдова", ретранслирующему передачи российского НТВ
, предъявили члены СТР и активисты неправительственной организации Watchdog. Отмечается, что канал оштрафовали на 18 тысяч леев (примерно тысяча долларов).
"Причиной санкции стало несоблюдение закона о "запретной символике" и "предвзятое мнение телеведущих". В сюжете 9 мая было каталогизировано как победа в "Великой Отечественной войне" — название, которое Советский Союз фактически приписывал Второй мировой войне. Таким образом, акцент был сделан только на взглядах тех, кто поддерживает эту идеологию, без представления других исторических данных в отношении Второй мировой войны", — сообщается на официальном сайте СТР.
Руководство "НТВ-Молдовы" заявило СТР, что журналисты не нарушали закон.
"Девятое мая был и остается государственным праздником в Молдавии, который официально называется: День Победы и поминовение героев, павших за независимость Родины. В связи с этим неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий", — говорится в ответе телеканала.
Ранее СТР оштрафовал РТР-Moldova (также ретранслирует российские передачи) на 13 тысяч леев (685 долларов) за высказанное мнение о запрете в стране георгиевской ленты.