Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине
Глава Минобороны Турции Акар заявил Шойгу о готовности внести вклад в мир на Украине
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на Украине, сообщает турецкое военное ведомство.
"Министр Акар подчеркнул важность срочного объявления прекращения огня в Украине в целях предотвращения дальнейших человеческих жертв, восстановления мира и стабильности в регионе и улучшения ухудшающейся гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.
В связи с продовольственным кризисом стороны обсудили меры, которые можно предпринять для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции.
"Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор", - отмечено в сообщении.
Говоря о ситуации в Сирии, на севере которой Турция ведет спецоперацию, Акар подчеркнул, что "будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо".
"Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться", - говорится в сообщении.