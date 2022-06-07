https://ria.ru/20220607/mir-1793834999.html

Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине

Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине - РИА Новости, 07.06.2022

Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:33

2022-06-07T19:33

2022-06-07T19:33

в мире

турция

хулуси акар

сергей шойгу

сирия

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АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на Украине, сообщает турецкое военное ведомство.В связи с продовольственным кризисом стороны обсудили меры, которые можно предпринять для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции."Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор", - отмечено в сообщении.Говоря о ситуации в Сирии, на севере которой Турция ведет спецоперацию, Акар подчеркнул, что "будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо"."Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793448679.html

турция

сирия

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в мире, турция, хулуси акар, сергей шойгу, сирия