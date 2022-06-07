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Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине
Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:33
2022-06-07T19:33
в мире
турция
хулуси акар
сергей шойгу
сирия
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АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на Украине, сообщает турецкое военное ведомство.В связи с продовольственным кризисом стороны обсудили меры, которые можно предпринять для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции."Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор", - отмечено в сообщении.Говоря о ситуации в Сирии, на севере которой Турция ведет спецоперацию, Акар подчеркнул, что "будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо"."Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться", - говорится в сообщении.
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в мире, турция, хулуси акар, сергей шойгу, сирия
19:33 07.06.2022
 
Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине

Глава Минобороны Турции Акар заявил Шойгу о готовности внести вклад в мир на Украине

© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, что Анкара готова внести свой вклад в мир на Украине, сообщает турецкое военное ведомство.
"Министр Акар подчеркнул важность срочного объявления прекращения огня в Украине в целях предотвращения дальнейших человеческих жертв, восстановления мира и стабильности в регионе и улучшения ухудшающейся гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.
В связи с продовольственным кризисом стороны обсудили меры, которые можно предпринять для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции.
"Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор", - отмечено в сообщении.
Говоря о ситуации в Сирии, на севере которой Турция ведет спецоперацию, Акар подчеркнул, что "будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо".
"Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться", - говорится в сообщении.
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В миреТурцияХулуси АкарСергей ШойгуСирия
 
 
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