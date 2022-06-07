https://ria.ru/20220607/minkultury-1793789415.html

Любимова сообщила, что число мероприятий к 350-летию Петра I увеличилось

Любимова сообщила, что число мероприятий к 350-летию Петра I увеличилось - РИА Новости, 07.06.2022

Любимова сообщила, что число мероприятий к 350-летию Петра I увеличилось

Количество мероприятий, приуроченных к 350-летнему юбилею Петра I, увеличилось со 115 до 158, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:01

2022-06-07T17:01

2022-06-07T17:01

культура

петр i

александр ii

россия

государственный эрмитаж

российская академия наук

александринский театр

новости культуры

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Количество мероприятий, приуроченных к 350-летнему юбилею Петра I, увеличилось со 115 до 158, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."В соответствии с принятым решением оргкомитета, Минкультуры РФ сформировало новую редакцию плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I... Количество мероприятий в плане увеличилось более чем на треть, и теперь он включает 158 событий", — сказала она в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию.Как уточнили в ведомстве, ранее в плане было 115 событий. По словам Любимовой, в новой редакции плана также выделены 14 ключевых мероприятий по празднованию юбилея в 2022 году — некоторые из них уже прошли или проходят, а некоторые стартуют в ближайшие дни. Так, 8 июня для посетителей открывается одна из крупнейших выставок к юбилею – "Петр Великий. Путешествия в Европу" в Историческом музее, посвященная поездкам монарха в европейские страны. Также 8 июня в историческом парке "Россия – Моя история" на ВДНХ состоится открытие масштабной мультимедийной выставки, посвященной личности и деяниям первого российского императора "Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение".Ряд событий пройдет непосредственно в день рождения Петра 9 июня — открытие реконструированной экспозиции в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа "Галерея Петра Великого", открытие выставки "Петровская Кунсткамера, или Башня знаний" в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, открытие ежегодного XV Международного Петровского конгресса."Одним из важнейших событий будет открытие на Марсовом поле выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого. 2022". Грандиозный проект представляет собой реконструкцию исторического события – выставки 30 масштабных полотен о ключевых событиях и деяниях Петра Великого, которая была организована в 1872 году там же, на Марсовом поле лично императором Александром II в честь 200-летнего петровского юбилея", — рассказала Любимова.Также министр отметила, что во всех федеральных театрах планируются премьеры, посвященные Петру I. В частности, их готовят Большой, Мариинский, Малый, Александринский театры, Новосибирский и Екатеринбургский театры оперы и балета, театр Сац и театр Образцова. "Эти премьеры в дальнейшем будут включены в репертуар "Пушкинской карты" и гастрольную программу", — добавила она, отметив, что для активного включения в празднование региональных театров в 2022 году гранты получили Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени Брянцева, Санкт-Петербургский "Театр-фестиваль "Балтийский дом", Владимирский академический областной театр драмы, Саратовский академический театр оперы и балета."В производстве находится неигровой спецпроект "А о Петре ведайте…", приуроченный к 350-летию императора", — уточнила она.

https://ria.ru/20220603/vystavka-1792900407.html

https://ria.ru/20220607/muzey-1793748511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

петр i, александр ii, россия, государственный эрмитаж, российская академия наук, александринский театр, новости культуры