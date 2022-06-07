https://ria.ru/20220607/ministry-1793628830.html
Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону
Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону - РИА Новости, 07.06.2022
Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону
Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T05:19
2022-06-07T05:19
2022-06-07T05:19
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе.Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс, министры финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и другие."Я очень рад, что премьер-министр получил вотум доверия коллег сегодня…, теперь мы должны отложить спекуляции по вопросу лидерства, вернуться к работе, которую мы были избраны выполнять, и полностью сфокусироваться на том, что важно для народа", — отметил в Twitter Квартенг.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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в мире, лиз трасс, саджид джавид, майкл гоув, борис джонсон, великобритания, москва
Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону
Многие британские министры поддержали Джонсона и намерены сфокусироваться на работе
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе.
Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс
, министры финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув
и другие.
"Премьер-министр получил вотум доверия, пришло время двигаться дальше. Завтра мы возвращаемся к работе над усилением экономики и несению более эффективной государственной службы", — написал в Twitter Сунак.
"Я очень рад, что премьер-министр получил вотум доверия коллег сегодня…, теперь мы должны отложить спекуляции по вопросу лидерства, вернуться к работе, которую мы были избраны выполнять, и полностью сфокусироваться на том, что важно для народа", — отметил в Twitter Квартенг.
Вечером в понедельник представители правящей в Британии
Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону
. Этого было достаточно для голосования.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.