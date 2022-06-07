https://ria.ru/20220607/ministry-1793628830.html

Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону

Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону - РИА Новости, 07.06.2022

Многие британские министры поддержали вотум доверия Джонсону

Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T05:19

2022-06-07T05:19

2022-06-07T05:19

в мире

лиз трасс

саджид джавид

майкл гоув

борис джонсон

великобритания

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/59/1562365913_0:264:2962:1930_1920x0_80_0_0_bac10fe042fa2d445e582348679decba.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе.Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс, министры финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и другие."Я очень рад, что премьер-министр получил вотум доверия коллег сегодня…, теперь мы должны отложить спекуляции по вопросу лидерства, вернуться к работе, которую мы были избраны выполнять, и полностью сфокусироваться на том, что важно для народа", — отметил в Twitter Квартенг.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220607/tori-1793626342.html

https://ria.ru/20220607/vybory-1793618824.html

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, саджид джавид, майкл гоув, борис джонсон, великобритания, москва