https://ria.ru/20220607/mikhalkov-1793820881.html

Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре

Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре - РИА Новости, 07.06.2022

Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре

Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:45

2022-06-07T18:45

2022-06-07T18:45

культура

никита михалков

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новости культуры

спектакль

театр

александринский театр

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова."На сцене Александрийского театра 17 и 18 июня состоятся гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" и, смею надеяться, что 17 июня он сам выйдет на сцену", — сказала она.Иванова отметила: "особенно приятно, что Никита Сергеевич примет участие в своём спектакле в качестве актера именно в рамках фестиваля культуры ПМЭФ Петербургские сезоны".

https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html

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Светлана Вовк

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