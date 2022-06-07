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Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре - РИА Новости, 07.06.2022
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре
Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:45
2022-06-07T18:45
2022-06-07T18:45
культура
никита михалков
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости культуры
спектакль
театр
александринский театр
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова."На сцене Александрийского театра 17 и 18 июня состоятся гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" и, смею надеяться, что 17 июня он сам выйдет на сцену", — сказала она.Иванова отметила: "особенно приятно, что Никита Сергеевич примет участие в своём спектакле в качестве актера именно в рамках фестиваля культуры ПМЭФ Петербургские сезоны".
https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут на сцене Александринки 17 и 18 июня