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Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220607/mikhalkov-1793820881.html
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре - РИА Новости, 07.06.2022
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре
Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:45
2022-06-07T18:45
культура
никита михалков
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости культуры
спектакль
театр
александринский театр
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова."На сцене Александрийского театра 17 и 18 июня состоятся гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" и, смею надеяться, что 17 июня он сам выйдет на сцену", — сказала она.Иванова отметила: "особенно приятно, что Никита Сергеевич примет участие в своём спектакле в качестве актера именно в рамках фестиваля культуры ПМЭФ Петербургские сезоны".
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никита михалков, петербургский международный экономический форум (фонд), новости культуры, спектакль, театр, александринский театр, санкт-петербург, что посмотреть , куда сходить
18:45 07.06.2022
 
Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут в Александринском театре

Спектакль Никиты Михалкова "12" покажут на сцене Александринки 17 и 18 июня

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" состоятся на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня, сообщила РИА Новости руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.
"На сцене Александрийского театра 17 и 18 июня состоятся гастрольные показы спектакля Никиты Михалкова "12" и, смею надеяться, что 17 июня он сам выйдет на сцену", — сказала она.
Иванова отметила: "особенно приятно, что Никита Сергеевич примет участие в своём спектакле в качестве актера именно в рамках фестиваля культуры ПМЭФ Петербургские сезоны".
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КультураНикита МихалковПетербургский международный экономический форум (фонд)Новости культурыСпектакльТеатрАлександринский театрСанкт-Петербургчто посмотретькуда сходить
 
 
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