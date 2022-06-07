23:58 07.06.2022 (обновлено: 23:59 07.06.2022)
Меркель рассказала об инциденте с лабрадором Кони на встрече с Путиным
Меркель рассказала свою версию инцидента с лабрадором Кони на встрече с Путиным
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на первой встрече с Владимиром Путиным в 2007 году в Кремле президент России Владимир Путин поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей игрушечного пса.
"В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: "Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?" И у него была для меня такая большая игрушечная собака", - сказала Меркель в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что "смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки". Она уточнила, что "такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так".
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента - лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.