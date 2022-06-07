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Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году - РИА Новости, 08.06.2022
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Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году
Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году - РИА Новости, 08.06.2022
Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы "настоять" на диалоге ЕС с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T23:50
2022-06-08T00:01
в мире
эммануэль макрон
германия
женева (город)
франция
евросоюз
ангела меркель
россия
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БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы "настоять" на диалоге ЕС с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года, однако ее позиции в Европе оказались ослабленными в свете предстоящей отставки с поста главы германского правительства."Одна вещь еще вызывает у меня затруднение... В июне 2021 года президент Байден встречался с Путиным, и я считала тогда с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом", — рассказала она в интервью, которое во вторник показали на телеканале Phoenix.По словам экс-канцлера, "были разные вещи, которые могли бы сыграть роль", однако ряд мировых событий, в том числе выборы в Германии и Франции, ситуация в Афганистане и пандемия коронавируса, в ходе которой "мы в течение двух лет не встречались (с Путиным) и не имели прямых разногласий", заслонили данную повестку для Берлина."Но это не имеет смысла, можно сказать — могло бы быть, не могло бы быть. Это чистая спекуляция. То, что произошло (на Украине. — Прим. ред.), с моей точки зрения, не только неприемлемо, но и просто большая ошибка со стороны России", — утверждает Меркель, добавив, что, по ее мнению, это "объективное нарушение всех правил".Она также сказала, что, если бы не решение уйти в отставку, она бы "поборолась" за то, чтобы после встречи Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 года ЕС присоединился бы к обсуждению.
https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html
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в мире, эммануэль макрон, германия, женева (город), франция, евросоюз, ангела меркель, россия
23:50 07.06.2022 (обновлено: 00:01 08.06.2022)
 
Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году

Меркель объяснила, что не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году из-за отставки

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы "настоять" на диалоге ЕС с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года, однако ее позиции в Европе оказались ослабленными в свете предстоящей отставки с поста главы германского правительства.
"Одна вещь еще вызывает у меня затруднение... В июне 2021 года президент Байден встречался с Путиным, и я считала тогда с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом", — рассказала она в интервью, которое во вторник показали на телеканале Phoenix.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 23:09
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году
По словам экс-канцлера, "были разные вещи, которые могли бы сыграть роль", однако ряд мировых событий, в том числе выборы в Германии и Франции, ситуация в Афганистане и пандемия коронавируса, в ходе которой "мы в течение двух лет не встречались (с Путиным) и не имели прямых разногласий", заслонили данную повестку для Берлина.
"Но это не имеет смысла, можно сказать — могло бы быть, не могло бы быть. Это чистая спекуляция. То, что произошло (на Украине. — Прим. ред.), с моей точки зрения, не только неприемлемо, но и просто большая ошибка со стороны России", — утверждает Меркель, добавив, что, по ее мнению, это "объективное нарушение всех правил".
Она также сказала, что, если бы не решение уйти в отставку, она бы "поборолась" за то, чтобы после встречи Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 года ЕС присоединился бы к обсуждению.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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