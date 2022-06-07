https://ria.ru/20220607/merkel-1793863085.html

Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года

Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года - РИА Новости, 07.06.2022

Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года

Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:29

2022-06-07T22:29

2022-06-07T23:28

ангела меркель

в мире

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олаф шольц

сша

германия

большая двадцатка

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.По словам Меркель, ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная". Она добавила, что внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, "было ясно, что происходит что-то нехорошее".Меркель добавила, что в 2021 году, в последний год пребывания в должности канцлера, она приняла к сведению, что "ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате", что "президент Путин, в принципе, завершил его" в то время, когда Минск оставался последней площадкой, на которой "мы еще могли говорить о ситуации в Донбассе".

https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html

украина

сша

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ангела меркель, в мире, украина, олаф шольц, сша, германия, большая двадцатка