22:29 07.06.2022 (обновлено: 23:28 07.06.2022)
Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года
Меркель: данные о подготовке спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
"Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября (2021 года) службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом", - рассказала экс-канцлер Германии в интервью, которое было продемонстрировано во вторник на телеканале Phoenix.
По словам Меркель, ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная". Она добавила, что внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, "было ясно, что происходит что-то нехорошее".
Меркель добавила, что в 2021 году, в последний год пребывания в должности канцлера, она приняла к сведению, что "ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате", что "президент Путин, в принципе, завершил его" в то время, когда Минск оставался последней площадкой, на которой "мы еще могли говорить о ситуации в Донбассе".