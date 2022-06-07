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Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года - РИА Новости, 07.06.2022
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Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года
Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года - РИА Новости, 07.06.2022
Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года
Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:29
2022-06-07T23:28
ангела меркель
в мире
украина
олаф шольц
сша
германия
большая двадцатка
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.По словам Меркель, ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная". Она добавила, что внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, "было ясно, что происходит что-то нехорошее".Меркель добавила, что в 2021 году, в последний год пребывания в должности канцлера, она приняла к сведению, что "ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате", что "президент Путин, в принципе, завершил его" в то время, когда Минск оставался последней площадкой, на которой "мы еще могли говорить о ситуации в Донбассе".
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ангела меркель, в мире, украина, олаф шольц, сша, германия, большая двадцатка
22:29 07.06.2022 (обновлено: 23:28 07.06.2022)
 
Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года

Меркель: данные о подготовке спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Информация о подготовке спецоперации на Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года, в ходе саммита G20 в Риме, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
"Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября (2021 года) службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом", - рассказала экс-канцлер Германии в интервью, которое было продемонстрировано во вторник на телеканале Phoenix.
По словам Меркель, ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная". Она добавила, что внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, "было ясно, что происходит что-то нехорошее".
Меркель добавила, что в 2021 году, в последний год пребывания в должности канцлера, она приняла к сведению, что "ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате", что "президент Путин, в принципе, завершил его" в то время, когда Минск оставался последней площадкой, на которой "мы еще могли говорить о ситуации в Донбассе".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 23:09
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году
 
Ангела МеркельВ миреУкраинаОлаф ШольцСШАГерманияБольшая двадцатка
 
 
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