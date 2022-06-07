https://ria.ru/20220607/mariupol-1793801534.html

Глава Мариуполя запретил купаться в акватории города

Глава Мариуполя запретил купаться в акватории города - РИА Новости, 07.06.2022

Глава Мариуполя запретил купаться в акватории города

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко запретил купание в акватории города из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:39

2022-06-07T17:39

2022-06-07T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко запретил купание в акватории города из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, сообщили в правительстве Донецкой Народной Республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр