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"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/mariupol-1788281549.html
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города - РИА Новости, 13.05.2022
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
В Мариуполе, который находится под контролем российских военных, начались восстановительные работы: спасатели расчищают завалы, коммунальщики убирают улицы... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:00
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фото
специальная военная операция на украине
мариуполь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ситуация в днр и лнр
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В Мариуполе, который находится под контролем российских военных, начались восстановительные работы: спасатели расчищают завалы, коммунальщики убирают улицы. Жилые кварталы города — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, мариуполь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс днр, ситуация в днр и лнр
14:00 13.05.2022 (обновлено: 14:02 13.05.2022)
 

"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города

Читать ria.ru в
В Мариуполе, который находится под контролем российских военных, начались восстановительные работы: спасатели расчищают завалы, коммунальщики убирают улицы. Жилые кварталы города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

Разрушенный жилой дом на улице Куприна в Мариуполе
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

Мужчина бреется электрической бритвой, подключенной к генератору МЧС РФ, на Театральной площади в Мариуполе
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

Жители заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС РФ на Театральной площади в Мариуполе
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

Сотрудник МЧС РФ разбирает завалы у здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

Боеприпасы, найденные сотрудниками МЧС РФ в Мариуполе
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

Сотрудник МЧС РФ на стоянке разбитых автомобилей у ТЦ Порт City в Мариуполе
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

Сотрудник МЧС РФ проводит восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Специальная военная операция на УкраинеФотоМариупольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МЧС ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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