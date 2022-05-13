https://ria.ru/20220513/mariupol-1788281549.html

"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города

"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города - РИА Новости, 13.05.2022

"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города

В Мариуполе, который находится под контролем российских военных, начались восстановительные работы: спасатели расчищают завалы, коммунальщики убирают улицы... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:00

2022-05-13T14:00

2022-05-13T14:02

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мчс днр

ситуация в днр и лнр

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В Мариуполе, который находится под контролем российских военных, начались восстановительные работы: спасатели расчищают завалы, коммунальщики убирают улицы. Жилые кварталы города — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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