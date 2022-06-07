https://ria.ru/20220607/konkurs-1793792583.html

Имена лауреатов конкурса цифрового искусства объявят 15 июня

Имена лауреатов конкурса цифрового искусства объявят 15 июня - РИА Новости, 07.06.2022

Имена лауреатов конкурса цифрового искусства объявят 15 июня

Победителей конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050" объявят 15 июня, сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:07

2022-06-07T17:07

2022-06-07T17:07

культура

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

валентин серов

василий поленов

василий кандинский

новости культуры

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Победителей конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050" объявят 15 июня, сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова во вторник на брифинге, посвященном участию Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в ПМЭФ-2022."Форум всегда уделяет большое внимание культуре, искусству. Мы не могли не поддержать идею такого замечательного конкурса… название отражает устремлённость в будущее. Победителей объявят 15 июня. Часть вырученных средств от аукциона, который состоится в тот же день в рамках ПМЭФ-22, пойдет на благотворительность", - сказала она.Финалисты конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050" были названы 7 июня на брифинге, к участию было представлено более тысячи работ художников.Отмечается, что конкурс дает возможность победителям и призерам экспонироваться в ведущих музеях страны и на ПМЭФ-2022. Главная особенность смотра в том, что работы переведены в NFT-формат, и впоследствии их сможет приобрести любой желающий на первом российском NFT-маркетплейсе Joys.space.Работы призеров "Создавая будущее 2050" будут представлены на NFT-аукционе, который пройдет 15 июня в рамках вечерней программы ПМЭФ. Там также будут выставлены NFT-копии работ Василия Кандинского, Валентина Серова, Василия Поленова и других известных художников из коллекций музеев-партнеров и частных коллекций.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

санкт-петербург

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Светлана Вовк

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), валентин серов, василий поленов, василий кандинский, новости культуры