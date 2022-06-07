https://ria.ru/20220607/kino-1793750233.html

Шойгу объявил о создании "Фонда поддержки военно-патриотического кино"

Шойгу объявил о создании "Фонда поддержки военно-патриотического кино" - РИА Новости, 07.06.2022

Шойгу объявил о создании "Фонда поддержки военно-патриотического кино"

"Фонд поддержки военно-патриотического кино" создан под эгидой российского военного ведомства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:58

2022-06-07T14:58

2022-06-07T14:58

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сергей шойгу

кино

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Фонд поддержки военно-патриотического кино" создан под эгидой российского военного ведомства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи. Для реализации этих задач создан "Фонд поддержки военно-патриотического кино", - сказал Шойгу.По его словам, цель фонда - "оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности министерства обороны и решаемых Вооруженными Силами задачах". Министр пожелал фонду успешной деятельности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, сергей шойгу, кино