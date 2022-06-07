https://ria.ru/20220607/kazakhstan-1793639694.html

Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы

Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы - РИА Новости, 07.06.2022

Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы

Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:51

2022-06-07T08:51

2022-06-07T09:33

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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила пресс-служба правительства."Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.

https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, коронавирус covid-19, новости - туризм