https://ria.ru/20220607/kazakhstan-1793639694.html
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы - РИА Новости, 07.06.2022
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы
Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:51
2022-06-07T08:51
2022-06-07T09:33
распространение коронавируса
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казахстан
коронавирус covid-19
новости - туризм
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила пресс-служба правительства."Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.
https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, коронавирус covid-19, новости - туризм
08:51 07.06.2022 (обновлено: 09:33 07.06.2022)
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста на коронавирус при пересечении границы
АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила пресс-служба правительства.
"Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана
в семи регионах республики.