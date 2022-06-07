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Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы - РИА Новости, 07.06.2022
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Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы - РИА Новости, 07.06.2022
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы
Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:51
2022-06-07T09:33
распространение коронавируса
в мире
казахстан
коронавирус covid-19
новости - туризм
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила пресс-служба правительства."Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.
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в мире, казахстан, коронавирус covid-19, новости - туризм
08:51 07.06.2022 (обновлено: 09:33 07.06.2022)
 
Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы

Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста на коронавирус при пересечении границы

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы, сообщила пресс-служба правительства.
"Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.
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