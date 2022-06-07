https://ria.ru/20220607/kazakhstan-1793636750.html

Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки

Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки - РИА Новости, 07.06.2022

Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки

Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:17

2022-06-07T08:17

2022-06-07T08:19

экономика

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791927155_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f8248ae1b0fbd94572171098711c650.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.В апреле минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана пшеницы установлена в объеме 1 миллиона тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны будут 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене."Квота будет продлена, 15 июня срок этой квоты заканчивается, если мы будем брать порядка 1 миллиона тонн зерна - у нас квота была - из них 40% выбрано, из муки порядка 70% выбрано за это время. Сейчас мы принимаем решение, анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", - сказал Карашукеев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

https://ria.ru/20220415/frantsiya-1783697335.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казахстан