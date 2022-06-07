https://ria.ru/20220607/kazakhstan-1793636750.html
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки - РИА Новости, 07.06.2022
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:17
2022-06-07T08:17
2022-06-07T08:19
экономика
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.В апреле минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана пшеницы установлена в объеме 1 миллиона тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны будут 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене."Квота будет продлена, 15 июня срок этой квоты заканчивается, если мы будем брать порядка 1 миллиона тонн зерна - у нас квота была - из них 40% выбрано, из муки порядка 70% выбрано за это время. Сейчас мы принимаем решение, анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", - сказал Карашукеев журналистам в кулуарах правительства во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, казахстан
08:17 07.06.2022 (обновлено: 08:19 07.06.2022)
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки
Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября
НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Казахстан продлит квотирование на экспорт пшеницы и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.
В апреле минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана
пшеницы установлена в объеме 1 миллиона тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны будут 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене.
"Квота будет продлена, 15 июня срок этой квоты заканчивается, если мы будем брать порядка 1 миллиона тонн зерна - у нас квота была - из них 40% выбрано, из муки порядка 70% выбрано за это время. Сейчас мы принимаем решение, анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", - сказал Карашукеев журналистам в кулуарах правительства во вторник.