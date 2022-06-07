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Власти США пообещали решительный ответ в случае ядерных испытаний КНДР
Власти США пообещали решительный ответ в случае ядерных испытаний КНДР - РИА Новости, 07.06.2022
Власти США пообещали решительный ответ в случае ядерных испытаний КНДР
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе визита в Южную Корею пообещала "быстрый и решительный" ответ Пхеньяну, если тот проведет ядерное испытание,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:50
2022-06-07T06:50
2022-06-07T06:50
в мире
джо байден
ким чен ын
пхеньян
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 7 июн — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе визита в Южную Корею пообещала "быстрый и решительный" ответ Пхеньяну, если тот проведет ядерное испытание, передает агентство Ренхап.Шерман прибыла в Южную Корею в понедельник. Во вторник утром она встретилась в Сеуле с первым замглавы МИД Республики Корея Чо Хен Доном, чтобы обсудить ракетные пуски Северной Кореи и возможность проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания.Шерман подтвердила желание администрации президента США Джо Байдена возобновить диалог с Пхеньяном."США не питают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы продолжаем призывать Пхеньян прекратить свою дестабилизирующую и провокационную деятельность и выбрать путь дипломатии", — указала дипломат.Шерман призвала северокорейского лидера Ким Чен Ына сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, вместо того, чтобы предпринимать "провокационные, опасные и дестабилизирующие действия".
https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html
пхеньян
сша
южная корея
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в мире, джо байден, ким чен ын, пхеньян, сша, южная корея, кндр (северная корея)
Власти США пообещали решительный ответ в случае ядерных испытаний КНДР
Замгоссекретаря США Шерман пообещала решительный ответ в случае ядерных испытаний КНДР