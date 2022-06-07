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Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети

Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети - РИА Новости, 07.06.2022

Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети

Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:26

2022-06-07T11:26

2022-06-07T11:46

экономика

азия

европа

ростелеком

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

интернет

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию", — отметил он на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров". По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию.При этом Шадаев добавил, что на международных точках обмена трафиков уже случались прецеденты, когда российских операторов отключали.

https://ria.ru/20220606/torgovlya-1793418072.html

азия

европа

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, азия, европа, ростелеком, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, интернет, россия