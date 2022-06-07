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Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети
Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети - РИА Новости, 07.06.2022
Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети
Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:26
2022-06-07T11:26
2022-06-07T11:46
экономика
азия
европа
ростелеком
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
интернет
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию", — отметил он на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров". По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию.При этом Шадаев добавил, что на международных точках обмена трафиков уже случались прецеденты, когда российских операторов отключали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, азия, европа, ростелеком, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, интернет, россия
11:26 07.06.2022 (обновлено: 11:46 07.06.2022)
Минцифры озвучило план на случай отключения от европейской интернет-сети
Шадаев: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении от европейской сети