https://ria.ru/20220607/ibm-1793740096.html

IBM сократила российских сотрудников

IBM сократила российских сотрудников - РИА Новости, 07.06.2022

IBM сократила российских сотрудников

Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:25

2022-06-07T14:25

2022-06-07T16:54

ibm

технологии

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении.Он добавил, что работникам не предлагали релокацию в другую страну для сохранения позиции.В марте IBM объявляла о приостановке всех операций в России. Первое представительство компании в стране появилось еще в советскую эпоху в 1970-х годах.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ibm, технологии, в мире, россия, украина