https://ria.ru/20220607/ibm-1793740096.html
IBM сократила российских сотрудников
IBM сократила российских сотрудников - РИА Новости, 07.06.2022
IBM сократила российских сотрудников
Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:25
2022-06-07T14:25
2022-06-07T16:54
ibm
технологии
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении.Он добавил, что работникам не предлагали релокацию в другую страну для сохранения позиции.В марте IBM объявляла о приостановке всех операций в России. Первое представительство компании в стране появилось еще в советскую эпоху в 1970-х годах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ibm, технологии, в мире, россия, украина
14:25 07.06.2022 (обновлено: 16:54 07.06.2022)
IBM сократила российских сотрудников
Американская компания IBM заявила о сокращении сотрудников в российском подразделении