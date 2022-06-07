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IBM сократила российских сотрудников - РИА Новости, 07.06.2022
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IBM сократила российских сотрудников
IBM сократила российских сотрудников - РИА Новости, 07.06.2022
IBM сократила российских сотрудников
Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:25
2022-06-07T16:54
ibm
технологии
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении.Он добавил, что работникам не предлагали релокацию в другую страну для сохранения позиции.В марте IBM объявляла о приостановке всех операций в России. Первое представительство компании в стране появилось еще в советскую эпоху в 1970-х годах.
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ibm, технологии, в мире, россия, украина
14:25 07.06.2022 (обновлено: 16:54 07.06.2022)
 
IBM сократила российских сотрудников

Американская компания IBM заявила о сокращении сотрудников в российском подразделении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании IBM
Логотип компании IBM - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения IBM сообщил о сокращении сотрудников в российском подразделении.

"Одними из последних были сокращены сотрудники отдела службы поддержки, их поблагодарили за годы работы в компании", — сказал РИА Новости источник в местном представительстве.

Он добавил, что работникам не предлагали релокацию в другую страну для сохранения позиции.
В марте IBM объявляла о приостановке всех операций в России. Первое представительство компании в стране появилось еще в советскую эпоху в 1970-х годах.
 
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