https://ria.ru/20220607/espch-1793786085.html

Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня

Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня - РИА Новости, 07.06.2022

Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня

Совет Федерации рассмотрит законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека на пленарном заседании 8 июня, сообщил председатель... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:49

2022-06-07T16:49

2022-06-07T17:06

европейский суд по правам человека (еспч)

политика

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека на пленарном заседании 8 июня, сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас."Законы по ЕСПЧ включены на завтра в повестку заседания Совета Федерации", - написал он в Telegram-канале.Госдума во вторник приняла законы по ЕСПЧ сразу во втором и третьем чтениях.

https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европейский суд по правам человека (еспч), политика, совет федерации рф, андрей клишас