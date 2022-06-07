https://ria.ru/20220607/espch-1793786085.html
Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня
Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня - РИА Новости, 07.06.2022
Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня
Совет Федерации рассмотрит законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека на пленарном заседании 8 июня, сообщил председатель... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:49
2022-06-07T16:49
2022-06-07T17:06
европейский суд по правам человека (еспч)
политика
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека на пленарном заседании 8 июня, сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас."Законы по ЕСПЧ включены на завтра в повестку заседания Совета Федерации", - написал он в Telegram-канале.Госдума во вторник приняла законы по ЕСПЧ сразу во втором и третьем чтениях.
https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский суд по правам человека (еспч), политика, совет федерации рф, андрей клишас
16:49 07.06.2022 (обновлено: 17:06 07.06.2022)
Совфед рассмотрит законы о неисполнении решений ЕСПЧ 8 июня
Сенатор Клишас анонсировал рассмотрение законов о неисполнении решений ЕСПЧ в СФ 8 июня