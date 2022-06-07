https://ria.ru/20220607/espch-1793726358.html

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 07.06.2022

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Госдума приняла законы, предусматривающие, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в России и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:45

2022-06-07T13:45

2022-06-07T14:29

госдума рф

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

совет европы

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла законы, предусматривающие, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Вместе с тем Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить вакуум в исполнении решений.Позднее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет министров принял решение о прекращении членства с 16 марта.

https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, европейский суд по правам человека (еспч), россия, совет европы