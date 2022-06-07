13:45 07.06.2022 (обновлено: 14:29 07.06.2022)
Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла законы, предусматривающие, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
Вместе с тем Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить вакуум в исполнении решений.
Позднее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.
Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет министров принял решение о прекращении членства с 16 марта.
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