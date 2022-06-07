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Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 07.06.2022
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Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 07.06.2022
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России.Ожидается, что Совфед рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.Госдума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ предусматривается, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, общество
13:39 07.06.2022
 
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России

Профильный комитет СФ поддержал пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России.
Ожидается, что Совфед рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 14:32
Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России
Госдума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ предусматривается, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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РоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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