https://ria.ru/20220607/espch-1793724541.html

Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России

Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 07.06.2022

Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:39

2022-06-07T13:39

2022-06-07T13:39

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России.Ожидается, что Совфед рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.Госдума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ предусматривается, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, общество