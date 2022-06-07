https://ria.ru/20220607/espch-1793724541.html
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 07.06.2022
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России.Ожидается, что Совфед рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.Госдума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ предусматривается, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html
https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, общество
Комитет Совфеда поддержал неисполнение решений ЕСПЧ в России
Профильный комитет СФ поддержал пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России