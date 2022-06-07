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Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы - РИА Новости, 07.06.2022
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Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы
Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы - РИА Новости, 07.06.2022
Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы
Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:26
2022-06-07T18:30
технологии
центральный банк рф (цб рф)
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.Плата за использование системы, согласно приказу Минцифры, в который сейчас внесено изменение, взимается с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могут быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.
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технологии, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
18:26 07.06.2022 (обновлено: 18:30 07.06.2022)
 
Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы

Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы до конца года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.
"Установить, что в связи с преобразованием единой биометрической системы в государственную информационную систему плата за использование единой биометрической системы не взимается в срок до 31 декабря 2022 г", - говорится в тексте документа.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
Плата за использование системы, согласно приказу Минцифры, в который сейчас внесено изменение, взимается с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могут быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.
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ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РостелекомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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