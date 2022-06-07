https://ria.ru/20220607/ebs-1793815206.html

Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы

Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы - РИА Новости, 07.06.2022

Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы

Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:26

2022-06-07T18:26

2022-06-07T18:30

технологии

центральный банк рф (цб рф)

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.Плата за использование системы, согласно приказу Минцифры, в который сейчас внесено изменение, взимается с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могут быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.

https://ria.ru/20220607/soft-1793743047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)