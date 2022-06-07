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В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его - РИА Новости, 07.06.2022
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В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его
В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его - РИА Новости, 07.06.2022
В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его
Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:58
2022-06-07T20:26
в мире
украина
великобритания
чернигов
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение украинского издания "Суспильне" ("Общественное").Джонсон не первый казак-иностранец, добавили в "Суспильном". До этого им стал основатель флота США Джон Пол Джонс под именем Павел Джонс, говорится в статье.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html
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в мире, украина, великобритания, чернигов, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
18:58 07.06.2022 (обновлено: 20:26 07.06.2022)
 
В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его

"Суспильне": черниговская казацкая община посвятила Бориса Джонсона в свои ряды

© AP Photo / Jonathan ShortВосковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Jonathan Short
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение украинского издания "Суспильне" ("Общественное").

"Премьер-министр Великобритании стал казаком Борисом Чуприной (укр. "чуб, шевелюра". — Прим. ред.). Решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви. Грамоту, удостоверяющую это, отправят в Лондон. На память об этом событии киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе казака Мамая", — утверждает СМИ.

Джонсон не первый казак-иностранец, добавили в "Суспильном". До этого им стал основатель флота США Джон Пол Джонс под именем Павел Джонс, говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
 
В миреУкраинаВеликобританияЧерниговБорис ДжонсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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