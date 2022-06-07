https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793825677.html

В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его

В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его - РИА Новости, 07.06.2022

В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его

Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:58

2022-06-07T18:58

2022-06-07T20:26

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борис джонсон

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение украинского издания "Суспильне" ("Общественное").Джонсон не первый казак-иностранец, добавили в "Суспильном". До этого им стал основатель флота США Джон Пол Джонс под именем Павел Джонс, говорится в статье.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, чернигов, борис джонсон, ситуация в днр и лнр