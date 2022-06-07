18:58 07.06.2022 (обновлено: 20:26 07.06.2022)
В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его
"Суспильне": черниговская казацкая община посвятила Бориса Джонсона в свои ряды
© AP Photo / Jonathan ShortВосковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне
© AP Photo / Jonathan Short
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Казацкая община в украинском Чернигове приняла решение о посвящении премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки, сообщило городское подразделение украинского издания "Суспильне" ("Общественное").
"Премьер-министр Великобритании стал казаком Борисом Чуприной (укр. "чуб, шевелюра". — Прим. ред.). Решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви. Грамоту, удостоверяющую это, отправят в Лондон. На память об этом событии киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе казака Мамая", — утверждает СМИ.
Джонсон не первый казак-иностранец, добавили в "Суспильном". До этого им стал основатель флота США Джон Пол Джонс под именем Павел Джонс, говорится в статье.