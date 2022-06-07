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Британия устала от обещаний Джонсона, заявил лидер оппозиции
Британия устала от обещаний Джонсона, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 07.06.2022
Британия устала от обещаний Джонсона, заявил лидер оппозиции
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после голосования по вотуму доверия премьеру страны Борису Джонсону заявил, что страна... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T01:54
2022-06-07T01:54
2022-06-07T01:54
в мире
борис джонсон
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после голосования по вотуму доверия премьеру страны Борису Джонсону заявил, что страна устала верить его обещаниям, а также считает, что правящая партия проигнорировала мнение народа.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.По его словам, правящая партия вынесла Джонсону вотум доверия, так как "не придала значения мнению британской публики". Он посчитал, что они таким образом выразили мнение, что "хорошее правительство, стремящееся к улучшению качества жизни людей — непозволительная просьба", а "нарушение закона — не препятствие для создания законов".Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. Он намерен фокусироваться на проблеме роста цен, вопросах укрепления экономики и усиления безопасности на улицах страны.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220607/votum-1793619287.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, кир стармер
Британия устала от обещаний Джонсона, заявил лидер оппозиции
Лидер оппозиционной партии в Британии Стармер: страна устала от обещаний Джонсона
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после голосования по вотуму доверия премьеру страны Борису Джонсону заявил
, что страна устала верить его обещаниям, а также считает, что правящая партия проигнорировала мнение народа.
Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону
. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.
"Британская общественность устала, устала от премьер-министра, который много обещает, но никогда не выполняет обещанного, устала от премьер-министра, под чьим началом в сердце правительства существует культура лжи и нарушения законов, устала от премьер-министра, который совершенно не годится для высочайшей должности, которую он занимает", — заявил Стармер
в обращении, которое опубликовала газета Evening Standard на своем Youtube-канале.
По его словам, правящая партия вынесла Джонсону вотум доверия, так как "не придала значения мнению британской публики". Он посчитал, что они таким образом выразили мнение, что "хорошее правительство, стремящееся к улучшению качества жизни людей — непозволительная просьба", а "нарушение закона — не препятствие для создания законов".
Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. Он намерен фокусироваться на проблеме роста цен, вопросах укрепления экономики и усиления безопасности на улицах страны.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.