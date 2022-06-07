https://ria.ru/20220607/chekhova-1793678640.html
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном - РИА Новости, 07.06.2022
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном
Анфиса Чехова в очередном видео с Бали слишком откровенно поцеловала своего сына Соломона – в губы. Это не понравилось ее подписчикам: по их мнению, такое... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:23
2022-06-07T11:23
2022-06-07T11:44
шоубиз
анфиса чехова
индонезия
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова в очередном видео с Бали слишком откровенно поцеловала своего сына Соломона – в губы. Это не понравилось ее подписчикам: по их мнению, такое нельзя допускать с десятилетним мальчиком. Однако сама Анфиса заявила, что считает это нормальным. При этом скрыла комментарии к посту. Телеведущая уехала в Индонезию три месяца назад. Это она объяснила тем, что в России у нее отменились все проекты. Кроме того, Чеховой не нравится пасмурная погода.
https://ria.ru/20211108/chekhova-1758107457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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анфиса чехова, индонезия, россия
11:23 07.06.2022 (обновлено: 11:44 07.06.2022)
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с десятилетним сыном