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В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном - РИА Новости, 07.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220607/chekhova-1793678640.html
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном - РИА Новости, 07.06.2022
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном
Анфиса Чехова в очередном видео с Бали слишком откровенно поцеловала своего сына Соломона – в губы. Это не понравилось ее подписчикам: по их мнению, такое... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:23
2022-06-07T11:44
шоубиз
анфиса чехова
индонезия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова в очередном видео с Бали слишком откровенно поцеловала своего сына Соломона – в губы. Это не понравилось ее подписчикам: по их мнению, такое нельзя допускать с десятилетним мальчиком. Однако сама Анфиса заявила, что считает это нормальным. При этом скрыла комментарии к посту. Телеведущая уехала в Индонезию три месяца назад. Это она объяснила тем, что в России у нее отменились все проекты. Кроме того, Чеховой не нравится пасмурная погода.
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анфиса чехова, индонезия, россия
11:23 07.06.2022 (обновлено: 11:44 07.06.2022)
 
В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с сыном

В Сети раскритиковали Чехову за откровенный поцелуй с десятилетним сыном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСкачки. Гран-При Радио Монте-Карло
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова в очередном видео с Бали слишком откровенно поцеловала своего сына Соломона – в губы. Это не понравилось ее подписчикам: по их мнению, такое нельзя допускать с десятилетним мальчиком.
Однако сама Анфиса заявила, что считает это нормальным. При этом скрыла комментарии к посту.

"Отписывайтесь и исчезайте все, кто возмущен тем, что я целую сына в губы. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребенок!" – отметила Чехова.

Телеведущая уехала в Индонезию три месяца назад. Это она объяснила тем, что в России у нее отменились все проекты. Кроме того, Чеховой не нравится пасмурная погода.
Скачки. Гран-При Радио Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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