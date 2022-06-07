https://ria.ru/20220607/bolonya-1793757152.html

КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе

КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе - РИА Новости, 07.06.2022

КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе

Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить, что программы специалитета могут... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:16

2022-06-07T15:16

2022-06-07T15:41

образование - общество

общество

кпрф

госдума рф

болонская система

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить, что программы специалитета могут быть реализованы по всем специальностям и направлениям подготовки в вузах."Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.Как указано в законопроекте "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об образовании в РФ" (о добровольности участия образовательных организаций высшего образования в Болонском процессе)", депутаты предлагают предоставить возможность устанавливать специалитет для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792675755.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

образование - общество, общество, кпрф, госдума рф, болонская система