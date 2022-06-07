https://ria.ru/20220607/bolonya-1793757152.html
КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе
КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе - РИА Новости, 07.06.2022
КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе
Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить, что программы специалитета могут... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:16
2022-06-07T15:16
2022-06-07T15:41
образование - общество
общество
кпрф
госдума рф
болонская система
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить, что программы специалитета могут быть реализованы по всем специальностям и направлениям подготовки в вузах."Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.Как указано в законопроекте "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об образовании в РФ" (о добровольности участия образовательных организаций высшего образования в Болонском процессе)", депутаты предлагают предоставить возможность устанавливать специалитет для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.
https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792675755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, общество, кпрф, госдума рф, болонская система
15:16 07.06.2022 (обновлено: 15:41 07.06.2022)
КПРФ предложила вузам добровольное участие в Болонском процессе
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить, что программы специалитета могут быть реализованы по всем специальностям и направлениям подготовки в вузах.
"Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.
Как указано в законопроекте "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об образовании в РФ" (о добровольности участия образовательных организаций высшего образования в Болонском процессе)", депутаты предлагают предоставить возможность устанавливать специалитет для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.