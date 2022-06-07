https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html

Украинское биооружие могло убить население нескольких стран, заявил эксперт

Украинское биооружие могло убить население нескольких стран, заявил эксперт - РИА Новости, 07.06.2022

Украинское биооружие могло убить население нескольких стран, заявил эксперт

Того количества возбудителей опасных патогенов, которые были наработаны в украинских лабораториях по военно-биологическим проектам при поддержке США, хватило бы РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:02

2022-06-07T19:02

2022-06-07T19:02

джо байден

игорь кириллов

мария захарова

украина

россия

сша

министерство обороны сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Того количества возбудителей опасных патогенов, которые были наработаны в украинских лабораториях по военно-биологическим проектам при поддержке США, хватило бы для уничтожения не только всех жителей Украины, но и населения соседних стран, считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин."Из тех отчетов, которые мы видели, видно, что украинцы и американцы уничтожили сотни этих самых емкостей со скопленными, так сказать, патогенами. Причем речь уже идет даже о тысячах литров, что говорит о том, что это не лабораторные исследования, а уже какое-то промышленное количество", - сказал Никулин в документальном фильме о военно-биологических разработках на Украине, подготовленном Следственным комитетом РФ и опубликованном в YouTube-канале ведомства."Таким количеством можно убить все население не только Украины, но и всех окружающих стран. Поэтому речь уже идет о промышленном производстве компонентов биологического оружия", - подчеркнул эксперт.По словам Никулина, бесконтрольные биологические эксперименты на Украине представляли огромную опасность не только для ее граждан, но и для жителей соседних государств: России, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, а также для Приднестровской Молдавской Республики. "А сейчас с учетом того, что миллионы беженцев ринулись в Европу, то (создали угрозу) и для всей Европы, в том числе западной", - добавил Никулин.Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.Работы в рамках военно-биологической программы США на Украине аналогичны тем, что велись японскими военными из отряда №731, где ставились бесчеловечные опыты над людьми, указывал Кириллов. Ученые из США проводили потенциально опасные испытания биологических препаратов над пациентами психиатрической больницы в городе Мерефе Харьковской области, заявлял Кириллов. Кроме того, бесчеловечные эксперименты Пентагон вел над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Там основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций позволяют им оплачивать свои избирательные кампании, говорил Кириллов.По данным Минобороны России, Джо Байден, бывший вице-президентом США при Бараке Обаме, координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы, и был вовлечен в финансовые махинации на Украине. Согласно данным МО РФ, инвестиционный фонд сына Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена.В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев. Итогом работы комиссии будет доклад президенту и правительству России, международным организациям, будет сформировано досье.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным СК, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК РФ смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.

https://ria.ru/20220603/biolaboratorii-1792831646.html

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-06-07T19:02 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, игорь кириллов, мария захарова, украина, россия, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, в мире