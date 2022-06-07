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Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 07.06.2022
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Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 07.06.2022
Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:59
2022-06-07T12:59
в мире
европа
донецкая народная республика
донбасс
сергей шойгу
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме."В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.Он также отметил, что "продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции"."Кроме того, на освобождённых территориях сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - отметил министр.По его словам, украинские военные при отступлении стараются нанести максимальный ущерб эти отраслям экономики."Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона", - сообщил министр.
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европа
донецкая народная республика
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в мире, европа, донецкая народная республика, донбасс, сергей шойгу, запорожская аэс
12:59 07.06.2022
 
Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Министр обороны России Шойгу заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.
"В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он также отметил, что "продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции".
"Кроме того, на освобождённых территориях сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - отметил министр.
По его словам, украинские военные при отступлении стараются нанести максимальный ущерб эти отраслям экономики.
"Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона", - сообщил министр.
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В миреЕвропаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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