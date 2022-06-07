https://ria.ru/20220607/aes-1793711552.html

Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 07.06.2022

Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:59

2022-06-07T12:59

2022-06-07T12:59

в мире

европа

донецкая народная республика

донбасс

сергей шойгу

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме."В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.Он также отметил, что "продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции"."Кроме того, на освобождённых территориях сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - отметил министр.По его словам, украинские военные при отступлении стараются нанести максимальный ущерб эти отраслям экономики."Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона", - сообщил министр.

https://ria.ru/20220603/aes-1792908213.html

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Варвара Скокшина

в мире, европа, донецкая народная республика, донбасс, сергей шойгу, запорожская аэс