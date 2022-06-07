Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Министр обороны России Шойгу заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.
"В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он также отметил, что "продолжается бесперебойная работа тридцати трёх угольных шахт, двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции".
"Кроме того, на освобождённых территориях сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - отметил министр.
По его словам, украинские военные при отступлении стараются нанести максимальный ущерб эти отраслям экономики.
"Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона", - сообщил министр.