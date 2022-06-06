https://ria.ru/20220606/yuteyr-1793516252.html

"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку

"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку - РИА Новости, 06.06.2022

"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку

Сроки возобновления полетов из Махачкалы в Баку на данный момент неизвестны, пассажирам вернут деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:06

2022-06-06T17:06

2022-06-06T17:06

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азербайджан

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сроки возобновления полетов из Махачкалы в Баку на данный момент неизвестны, пассажирам вернут деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"."Информируем, что государственные авиавласти Азербайджана отозвали ранее выданное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Махачкала-Баку. О сроках возобновления перевозок не сообщается", — уточнили в пресс-службе.В компании также добавили, что пассажирам в кратчайшие сроки вернут средства за билеты на отмененные рейсы."Авиакомпания продолжает выполнять регулярные рейсы в Азербайджан из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени, а также готовит открытие новых маршрутов в Баку из других регионов", — напомнили в "ЮТэйр".

https://ria.ru/20220606/samolet-1793509437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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