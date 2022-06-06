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"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220606/yuteyr-1793516252.html
"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку
"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку - РИА Новости, 06.06.2022
"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку
Сроки возобновления полетов из Махачкалы в Баку на данный момент неизвестны, пассажирам вернут деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:06
2022-06-06T17:06
туризм
азербайджан
баку
махачкала
ютэйр
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сроки возобновления полетов из Махачкалы в Баку на данный момент неизвестны, пассажирам вернут деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"."Информируем, что государственные авиавласти Азербайджана отозвали ранее выданное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Махачкала-Баку. О сроках возобновления перевозок не сообщается", — уточнили в пресс-службе.В компании также добавили, что пассажирам в кратчайшие сроки вернут средства за билеты на отмененные рейсы."Авиакомпания продолжает выполнять регулярные рейсы в Азербайджан из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени, а также готовит открытие новых маршрутов в Баку из других регионов", — напомнили в "ЮТэйр".
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азербайджан, баку, махачкала, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, республика дагестан, авиабилеты
17:06 06.06.2022
 
"ЮТэйр" вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы из Махачкалы в Баку

"Ютэйр": Сроки возобновления рейсов в Баку неизвестны, пассажирам вернут деньги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сроки возобновления полетов из Махачкалы в Баку на данный момент неизвестны, пассажирам вернут деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
"Информируем, что государственные авиавласти Азербайджана отозвали ранее выданное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Махачкала-Баку. О сроках возобновления перевозок не сообщается", — уточнили в пресс-службе.
В компании также добавили, что пассажирам в кратчайшие сроки вернут средства за билеты на отмененные рейсы.
"Авиакомпания продолжает выполнять регулярные рейсы в Азербайджан из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени, а также готовит открытие новых маршрутов в Баку из других регионов", — напомнили в "ЮТэйр".
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ТуризмАзербайджанБакуМахачкалаЮТэйрНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыРеспублика ДагестанАвиабилеты
 
 
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