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В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок - РИА Новости, 06.06.2022
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В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок
В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок - РИА Новости, 06.06.2022
В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок
Нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:19
2022-06-06T10:19
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
русский язык в мире
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.В день рождения русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина, 6 июня, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании департамента общественной информации секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия."Русский язык нуждается сейчас в защите как никогда… За последние месяцы, в связи с СВО (специальной военной операцией РФ на Украине – ред.), нападки на русский язык, русскую культуру, русскоязычных многократно усилились. Запреты русскоязычных СМИ, произведений русской литературы, кинематографа мы с тревогой наблюдаем в разных странах", - сказал Брод РИА Новости.Член СПЧ привел данные о том, что в мире в последнее время сокращается число носителей русского языка."Три года назад Минпросвещения России обнародовало данные исследования, показывающие, что по степени распространенности русский язык занимал четвертое место в мире в 1990 году. В 2018 году он передвинулся на десятое место. Сокращается количество носителей языка в бывшем советском пространстве, в этих же странах снижается статус русского языка", - добавил Брод.По его словам, русский язык является государственным лишь в Белоруссии, Южной Осетии, в ДНР и ЛНР, а также в некоторых странах – например, в Абхазии, Казахстане и непризнанном Приднестровье – он используется в учреждениях, но "в большинстве постсоветских стран на практике он превращается в язык национального меньшинства"."Понижение статуса ведет к вытеснению языка из образовательного процесса, из культурного пространства. Особенно в борьбе с русским языком за последнее время преуспели страны Балтии, Украина, где приняты жесткие дискриминационные языковые законы", - отметил Брод.Член СПЧ считает, что Россия "через органы власти и институты гражданского общества" должна выступать в защиту русского языка "поддерживать российские культурные центры, учебные заведения с изучением языка за рубежом, популяризировать его с использованием современных цифровых технологий, путем развития русской культуры".
https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html
https://ria.ru/20220315/mid-1778275352.html
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в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, русский язык в мире, санкции в отношении россии, россия
10:19 06.06.2022
 
В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок

Член СПЧ Брод заявил об усилении нападок на русский язык и призвал его защитить

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
В день рождения русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина, 6 июня, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании департамента общественной информации секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия.
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"Русский язык нуждается сейчас в защите как никогда… За последние месяцы, в связи с СВО (специальной военной операцией РФ на Украине – ред.), нападки на русский язык, русскую культуру, русскоязычных многократно усилились. Запреты русскоязычных СМИ, произведений русской литературы, кинематографа мы с тревогой наблюдаем в разных странах", - сказал Брод РИА Новости.
Член СПЧ привел данные о том, что в мире в последнее время сокращается число носителей русского языка.
"Три года назад Минпросвещения России обнародовало данные исследования, показывающие, что по степени распространенности русский язык занимал четвертое место в мире в 1990 году. В 2018 году он передвинулся на десятое место. Сокращается количество носителей языка в бывшем советском пространстве, в этих же странах снижается статус русского языка", - добавил Брод.
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По его словам, русский язык является государственным лишь в Белоруссии, Южной Осетии, в ДНР и ЛНР, а также в некоторых странах – например, в Абхазии, Казахстане и непризнанном Приднестровье – он используется в учреждениях, но "в большинстве постсоветских стран на практике он превращается в язык национального меньшинства".
"Понижение статуса ведет к вытеснению языка из образовательного процесса, из культурного пространства. Особенно в борьбе с русским языком за последнее время преуспели страны Балтии, Украина, где приняты жесткие дискриминационные языковые законы", - отметил Брод.
Член СПЧ считает, что Россия "через органы власти и институты гражданского общества" должна выступать в защиту русского языка "поддерживать российские культурные центры, учебные заведения с изучением языка за рубежом, популяризировать его с использованием современных цифровых технологий, путем развития русской культуры".
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В миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр БродРусский язык в миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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