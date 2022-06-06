В СПЧ призвали защитить русский язык от нападок
Член СПЧ Брод заявил об усилении нападок на русский язык и призвал его защитить
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
В день рождения русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина, 6 июня, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании департамента общественной информации секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия.
"Русский язык нуждается сейчас в защите как никогда… За последние месяцы, в связи с СВО (специальной военной операцией РФ на Украине – ред.), нападки на русский язык, русскую культуру, русскоязычных многократно усилились. Запреты русскоязычных СМИ, произведений русской литературы, кинематографа мы с тревогой наблюдаем в разных странах", - сказал Брод РИА Новости.
Член СПЧ привел данные о том, что в мире в последнее время сокращается число носителей русского языка.
"Три года назад Минпросвещения России обнародовало данные исследования, показывающие, что по степени распространенности русский язык занимал четвертое место в мире в 1990 году. В 2018 году он передвинулся на десятое место. Сокращается количество носителей языка в бывшем советском пространстве, в этих же странах снижается статус русского языка", - добавил Брод.
По его словам, русский язык является государственным лишь в Белоруссии, Южной Осетии, в ДНР и ЛНР, а также в некоторых странах – например, в Абхазии, Казахстане и непризнанном Приднестровье – он используется в учреждениях, но "в большинстве постсоветских стран на практике он превращается в язык национального меньшинства".
Член СПЧ считает, что Россия "через органы власти и институты гражданского общества" должна выступать в защиту русского языка "поддерживать российские культурные центры, учебные заведения с изучением языка за рубежом, популяризировать его с использованием современных цифровых технологий, путем развития русской культуры".