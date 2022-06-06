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День русского языка

День русского языка - РИА Новости, 06.06.2022

День русского языка

6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:33

2022-06-06T01:33

2022-06-06T01:33

справки

день русского языка

россия

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6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка.Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одна из целей этой программы – поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.Цель проводимых дней языков ООН – повышение информированности об истории, культуре и развитии каждого из этих шести языков среди сотрудников организации. 6 июня 2011 года президент России подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник был установлен в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Русский – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих на нем он занимает восьмое место в мире (258 миллионов человек) после английского, китайского, хинди, испанского, арабского, бенгали и французского. По индексу глобальной конкурентоспособности (ГК-Индекс) для 12 мировых языков русский занимает пятое место (2,86). По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место (после английского, французского и испанского). Он является официальным или рабочим в 15 крупнейших международных организациях – прежде всего это ООН и ее отраслевые организации (ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ФАО, ЮНИДО и др.) В 2021 году по числу сайтов в интернете русский язык занимал второе место (6,80%) после английского. По числу пользователей в интернете он занял девятое место (свыше 116 миллионов, 2,5%). Русский язык, помимо России, является государственным в Белоруссии. Официальным языком (используемым наряду с государственным языком в различных учреждениях) русский признан в Казахстане, Киргизии, языком межнационального общения – в Таджикистане, отдельно упомянут в конституции, но без закрепления какого-либо статуса – в Молдавии. Русский также является четвертым из наиболее переводимых в мире языков.В настоящее время на русском языке, помимо России, говорят около 127 миллионов за рубежом: на Украине – 36,8 миллионов, в Казахстане – 13,5, в Узбекистане – 11,8, в Белоруссии – 9,3, в Польше – 5,5, в Германии – 5,4, в Азербайджане – 4,9, в США – 3,5, в Киргизии – 2,7, в Таджикистане – 2,5, в Грузии – 2,4, в Армении – 2,1, в Болгарии и Чехии – по 2, в Эстонии – 1,95, в Латвии – 1,8, в Молдавии – 1,7, в Сербии – 1,4, в Словакии и Литве – по 1,3, в Монголии – 1,2, в Израиле – 1, в Туркмении – 0,9, в Китае – 0,7, в Приднестровье – 0,5, в Абхазии – 0,45. Кроме того, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – 4,1, в Азии – 2,7, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 1,3, в Латинской Америке – 0,2, в Африке к югу от Сахары – 0,1. Одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами является поддержка и продвижение русского языка за рубежом.Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), созданное указом президента РФ в сентябре 2008 года, совместно с посольствами, научными и образовательными организациями ежегодно проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса к его изучению, а также повышение уровня его преподавания в странах пребывания. Россотрудничество участвует в реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом и Концепции "Русская школа за рубежом".Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом президент России утвердил в ноябре 2015 года. Среди ее целей – усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в мире, поддержка изучения и преподавания русского языка, совершенствование инфраструктуры, используемой для развития международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества и пр. В том же году президентом РФ была утверждена Концепция "Русская школа за рубежом". Ее целями является обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на русском языке для проживающих за рубежом граждан вне зависимости от их подданства, создание условий для получения ими общего образования, формирование у новых поколений в процессе обучения за рубежом уважения к правам и свободам человека и позитивного отношения к современной России и пр. Мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. Так, активное участие в различных акциях принимают коллективы фонда "Русский мир" в университетах и других образовательных заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии, Болгарии, Испании, Китая, Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, Германии, Сирии и других стран. В России в 2021 году в День русского языка движение "Волонтеры культуры" провело всероссийскую акцию "Декламируй", в рамках которой все желающие могли прочитать любимые стихи у памятника Пушкина в своем городе, записать это на видео и выложить в соцсети. Региональные библиотеки провели виртуальные туры по произведениям поэта, тематические онлайн-викторины, обсуждение книг о жизни классика, чтение его стихов.В Москве с 2015 года ежегодно проводится книжный фестиваль "Красная площадь".В 2021 году фестиваль прошел 17-20 июня. На празднике выступили писатели Денис Драгунский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, Сергей Шаргунов, Татьяна Устинова и многие другие. Свои книги представили лучшие издательства из 45 регионов страны. Мероприятие посетили 50 тысяч гостей, онлайн-марафон собрал более пяти миллионов зрителей, всего прошло свыше 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок. В 2022 году восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 3 по 6 июня в живом формате с участием писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и десятков тысяч читателей. Онлайн-трансляции основных событий зрители увидят на популярных интернет-платформах. В программе – более 400 событий с участием известных авторов художественной, научно-популярной и детской литературы, ведущих театров и музыкальных коллективов страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день русского языка, россия