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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/knigi-1734369033.html
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19
Книжный фестиваль "Красная площадь", запланированный на 3-6 июня, перенесен на две недели и пройдет с 17 по 20 июня по просьбе городских властей в связи с... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:02
2021-05-27T11:28
культура
коронавирус в россии
книги
новости культуры
книжный фестиваль "красная площадь"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", запланированный на 3-6 июня, перенесен на две недели и пройдет с 17 по 20 июня по просьбе городских властей в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на 2 недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.
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коронавирус в россии, книги, новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19

11:02 27.05.2021 (обновлено: 11:28 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБюст Пушкина на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Бюст Пушкина на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", запланированный на 3-6 июня, перенесен на две недели и пройдет с 17 по 20 июня по просьбе городских властей в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на 2 недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.
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