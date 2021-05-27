https://ria.ru/20210527/knigi-1734369033.html

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня из-за COVID-19

Книжный фестиваль "Красная площадь", запланированный на 3-6 июня, перенесен на две недели и пройдет с 17 по 20 июня по просьбе городских властей в связи с... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:02

2021-05-27T11:02

2021-05-27T11:28

культура

коронавирус в россии

книги

новости культуры

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", запланированный на 3-6 июня, перенесен на две недели и пройдет с 17 по 20 июня по просьбе городских властей в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на 2 недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, книги, новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь"