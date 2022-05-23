https://ria.ru/20220523/festival-1790208574.html

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 3-6 июня

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 3-6 июня - РИА Новости, 23.05.2022

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 3-6 июня

Восьмой Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие нашей страны – в нынешнем году пройдёт в самом центре российской столицы с 3 по 6... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:33

2022-05-23T16:33

2022-05-23T16:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 мая — Пресс-служба фестиваля "Красная площадь". Восьмой Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие нашей страны – в нынешнем году пройдёт в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник пройдет в живом формате и вновь объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляции основных событий Фестиваля миллионы зрителей смогут увидеть на популярных интернет-платформах.Фестиваль пройдет на традиционных площадках – "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия" и, конечно, "Главная сцена".Кроме того, в этом году на площади развернется "Научный лекторий", где мы будем говорить о самых актуальных научных явлениях.Также отдельное внимание будет уделено изданиям, в которых история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста, и находится на стыке литературы и изобразительного искусства, то есть комиксам.В программе - более 400 событий с участием известных авторов художественной, научно-популярной и детской литературы, ведущих театров и музыкальных коллективов страны.Свои новые книги на "Красной площади" презентуют Павел Басинский, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Александр Архангельский, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников, Юрий Рост, Евгений Ямбург, Александр Друзь, Шамиль Тарпищев, Карен Шахназаров, Андрей Усачев, Григорий Кружков, Анастасия Строкина, Наталия Волкова, Тамара Михеева, Тим Собакин и многие другие.На "Главной сцене" Фестиваля свои программы представят Московский театр "Современник", МХТ им. А.П. Чехова, Театр Наций, театр "Трикстер" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Специальными музыкально-литературными композициями отметим юбилеи Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной.На "Главной сцене" состоятся церемонии награждения победителей известных конкурсов и премий: конкурс юных чтецов "Живая классика" проведет суперфинал, а в День русского языка и день рождения А.С. Пушкина здесь вновь засияют новые звёзды отечественной литературы – лучшим молодым писателям и поэтам нашей страны уже в шестой раз будет вручена литературная премия "Лицей".В течение всех дней Фестиваля будет проходить благотворительная акция "Подари ребенку книгу". Стать меценатом сможет каждый – достаточно будет оставить свой книжный подарок в одном из шести боксов, расположенных на территории Красной площади. В нынешнем году принято решение все собранные в рамках акции книги передать в дар детским медицинским учреждениям различного уровня.Значительная часть территории книжного Фестиваля будет отдана площадке "Детская и учебная литература". В этом году площадка будет работать под девизом "Что за прелесть эти сказки!".Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники из 50 регионов РФ. На площадке пройдут яркие костюмированные фольклорные выступления, а также презентации новинок и культурологические дискуссии.В рамках "Красной площади" состоится и уникальный по своему содержанию и смыслу проект Фестиваль национальных литератур. Он призван сделать национальные литературы достоянием широкого читателя в России. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России – и это повод поднять темы, касающиеся сохранения языкового и этнокультурного разнообразия. В программе – лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для детей.На площадке "Москва – Библиотека" пройдут кинопоказы, театральные постановки, поэтические чтения и концерты, лекции и дискуссии. В течение всех дней Фестиваля можно будет записаться на бесплатные литературные экскурсии. Важными темами площадки станут урбанистика и развитие города, народное искусство и нематериальное культурное наследие народов России. Здесь же будут объявлены финалисты Всероссийского литературного конкурса "Класс!", конкурса рассказов, который проводится для школьников 8–11 классов со всей России и призван стать мостиком между талантливыми подростками и профессиональными литераторами.Традиционно можно будет оформить единый читательский билет и взять книги из фондов библиотек на дом, узнать о работе современных библиотек Москвы.На площадке "История Отечества" гостей Фестиваля ждёт насыщенная программа, подготовленная Российским историческим обществом и фондом "История Отечества". Авторитетные историки будут рассказывать о книгах, актуальных как для профессионального сообщества, так и для широкой публики.Вот уже пятый год на фестивале будет работать площадка, посвящённая издательской и образовательной деятельности музеев – "Музейная линия". Найти её будет легко – достаточно заглянуть на первый этаж ГУМа. Там можно будет познакомиться с только что изданными альбомами, каталогами и книжными новинками. Среди участников Фестиваля: Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", Государственный исторический музей и другие.ГМИИ им. А.С. Пушкина презентует фотоальбом, выход которого приурочен к празднованию юбилея музея. Будут представлены и уникальные издания Русского музея и Музеев Кремля к 350-летию Петра I, включая вестник выставки, открытие которой состоится по завершении фестиваля в Парадном вестибюле Оружейной палаты Московского Кремля.Там же, на первом этаже ГУМа, мы ждем всех библиофилов в разделе "Антикварная и букинистическая книга".Готовится и отдельная профессиональная программа, в рамках которой будут обсуждаться актуальные вопросы современного книгоиздания и книгораспространения.Кульминацией фестиваля станут традиционные торжества 6 июня, приуроченные ко Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина.Программа Фестиваля будет опубликована на официальном сайте https://bookfestival.ru/ и http://книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф/.Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Правительства Москвы.Председатель Оргкомитета по подготовке и проведению VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" – советник Президента России Владимир Толстой.Заместитель председателя оргкомитета фестиваля – директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.Фестиваль пройдёт с 3 по 6 июня 2022 года на Красной площади в Москве.Время работы Фестиваля: 10:00 – 22:00, вход свободный.Руководитель пресс-службы фестиваля: Анастасия Скорондаева, press@bookfestival.ruОператор фестиваля: АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы