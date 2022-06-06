10:00 06.06.2022 (обновлено: 11:46 06.06.2022)
Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства в ВТО
Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства в ВТО в нынешних реалиях
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО) в нынешних геополитических реалиях.
Госдума и Совет Федерации рассмотрят перечень международных соглашений, "которые наносят ущерб России", на предмет их возможной денонсации, сообщал ранее вице-спикер ГД Петр Толстой. По его словам, список таких документов был направлен в парламент министерством иностранных дел.
"Анализ ведется. Как вы знаете, ЛДПР довольно скептически относится к членству России в ВТО и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В марте депутаты фракции уже ставили вопрос о выходе России из ВТО. Россия долго - почти 17 лет - добивалась вступления в эту организацию, следуя в русле задач по улучшению инвестиционного климата и тенденциям экономической интеграции. Но сегодня геополитические реалии стали иными. Запад развязал настоящую экономическую войну против нас, причем противоправно, вероломно, сломав все международные нормы. Где была ВТО со всеми своими правилами? Здесь действительно есть вопросы. Есть вопросы и защиты интересов наших производителей и экспортеров. Все это необходимо глубоко проанализировать на предмет оставшихся плюсов и минусов для нашей страны", - сообщил Слуцкий в интервью РИА Новости.
По его словам, по ВОЗ складывается примерно такая же ситуация.
"Двойные западные стандарты, политизированные и дискриминационные подходы. Мы все помним, какая вакханалия творилась вокруг наших вакцин против COVID-19. ВОЗ также совсем недавно приняла антироссийскую однобокую резолюцию по Украине. Тоже есть вопросы, которые требуют анализа и, возможно, переосмысления", - добавил политик.
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