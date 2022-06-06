https://ria.ru/20220606/vto-1793379204.html

Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства в ВТО

Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства в ВТО - РИА Новости, 06.06.2022

Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства в ВТО

Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства РФ во Всемирной торговой организации... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:00

2022-06-06T10:00

2022-06-06T11:46

экономика

всемирная торговая организация (вто)

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_802c3bc790e35f19c296342d1f662134.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий предложил проанализировать целесообразность членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО) в нынешних геополитических реалиях.Госдума и Совет Федерации рассмотрят перечень международных соглашений, "которые наносят ущерб России", на предмет их возможной денонсации, сообщал ранее вице-спикер ГД Петр Толстой. По его словам, список таких документов был направлен в парламент министерством иностранных дел."Анализ ведется. Как вы знаете, ЛДПР довольно скептически относится к членству России в ВТО и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В марте депутаты фракции уже ставили вопрос о выходе России из ВТО. Россия долго - почти 17 лет - добивалась вступления в эту организацию, следуя в русле задач по улучшению инвестиционного климата и тенденциям экономической интеграции. Но сегодня геополитические реалии стали иными. Запад развязал настоящую экономическую войну против нас, причем противоправно, вероломно, сломав все международные нормы. Где была ВТО со всеми своими правилами? Здесь действительно есть вопросы. Есть вопросы и защиты интересов наших производителей и экспортеров. Все это необходимо глубоко проанализировать на предмет оставшихся плюсов и минусов для нашей страны", - сообщил Слуцкий в интервью РИА Новости.По его словам, по ВОЗ складывается примерно такая же ситуация."Двойные западные стандарты, политизированные и дискриминационные подходы. Мы все помним, какая вакханалия творилась вокруг наших вакцин против COVID-19. ВОЗ также совсем недавно приняла антироссийскую однобокую резолюцию по Украине. Тоже есть вопросы, которые требуют анализа и, возможно, переосмысления", - добавил политик.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, всемирная торговая организация (вто), россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф